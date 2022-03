Pouvoir descendre du bus entre deux arrêts pour se rapprocher le plus possible de son domicile et éviter de croiser des relous. C’est le principe des arrêts à la demande qui sont apparus sur le réseau Star à Rennes en janvier 2021 afin de réduire le risque d’agression ou de harcèlement. Le dispositif a d’abord été testé sur les lignes C1 et 57 avant d’être étendu sur les lignes C3, C5, 50, 52 et 61 à la rentrée de septembre.

A la prochaine rentrée, les arrêts à la demande seront généralisés sur l’ensemble des lignes du réseau Star. L’annonce a été faite mardi par la maire Nathalie Appéré à l’occasion de la signature de la charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale.

A la demande mais pas n’importe où

Tous les soirs de la semaine à partir de 22h et de minuit le week-end, les personnes voyageant seules ont ainsi la possibilité de demander au conducteur du bus de s’arrêter entre deux arrêts pour leur éviter un long trajet à pied. Ce dernier reste cependant « juge de la faisabilité ou non de votre demande et doit s’assurer que toutes les conditions sont respectées pour effectuer un arrêt en toute sécurité », précise le Star. Les personnes en fauteuil roulant n’y sont par ailleurs pas éligibles, en raison de l’absence d’aménagement adapté en dehors des arrêts.

Présenté par Matthieu Theurier, vice-président de la métropole délégué aux transports, comme « outil d’égalité hommes-femmes », le dispositif d’arrêt à la demande est encouragé par les associations féministes. Il faut dire que le constat est terrible. Selon une enquête réalisée par l’association Osez le féminisme en 2019 auprès de 2.300 femmes, seulement 1,1 % d’entre elles n’avaient jamais été victimes de violences ou d’agressions dans les transports en commun.