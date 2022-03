En 2021, 113 hommes ont tué leur conjointe ou ex-conjointe. Ou plutôt, pour reprendre la communication officielle, « 113 femmes sont tombées sous les coups de leur compagnon ou ex ». La différence est subtile, mais elle change en réalité le prisme sous lequel on envisage ces fameuses « violences faites aux femmes », terme qui s’est imposé depuis quelques années pour regrouper harcèlement, agression sexuelle, viol et meurtre lorsqu’une femme est la victime. Des victimes sans bourreau ou presque, des victimes parce qu’elles sont femmes, presque comme si les femmes étaient une catégorie de victimes.

Cette expression « entretient la victimisation de la femme », s’indigne ainsi Rose Lamy, féministe et autrice de Défaire le discours sexiste dans les médias. « Il faut arrêter de désigner la victime et responsabiliser les auteurs », la rejoint Véronique Perry, linguiste féministe à l’Université de Toulouse Paul Sabatier interrogée par 20 Minutes. Pour les deux femmes, le principal problème de ce terme est en effet d’effacer les hommes de la violence, en particulier par l’emploi d’une forme passive. « On dit que l’alcool et les coups ont tué Marie Trintignant, or c’est son mari, Bertrand Cantat », image Rose Lamy.

Des objets de désir responsables de leur malheur

En installant d’abord les femmes comme victimes, avant de poser les hommes en auteurs, l’expression fait implicitement porter la responsabilité de la violence aux femmes. Rose Lamy critique ainsi les campagnes de prévention récentes contre le GHB. « Il n’y a pas un article sur les hommes qui font ça, quels sont leurs profils », dénonce-t-elle. Autrement dit, pendant qu’on dit aux femmes de faire attention à leur verre ou d’utiliser un vernis qui détecte la présence de la drogue, on ne cherche pas où le (futur) violeur s’est procuré la drogue, « ce qui suppose une préméditation », relève l’autrice.

Pour la féministe, l’emploi d’une forme passive avec le verbe « faire », très neutre, est aussi problématique. « On fait des courses ou on fait un dessin, mais on ne fait pas des violences », illustre-t-elle. « Pour tuer, il faut une intention, détester, mépriser, passer par des étapes de déshumanisation », là où l’idée de « faire du mal » relève presque de l’accident. Elle ne mâche pas non plus ses mots sur la campagne contre « les dangers de la nuit » : « La nuit c’est immuable, c’est perdu d’avance. On vit dans l’idée que c’est inévitable », et que la charge de se protéger revient seulement aux femmes.

Un discours qui n’a pas évolué depuis les années 1980, note Véronique Perry, lorsqu’on disait « ne vous mettez pas en jupe » au risque de « passer pour une allumeuse ». Et qui rentre même en contradiction avec « une injonction à la féminité perverse », visant à objectiver les femmes « pour le plaisir des dominants ». Sois belle, mais pas trop sinon gare à toi. La linguiste va même plus loin. En entendant qu’une femme est victime de violences à cause de son sexe, « on imagine une femme de 20 à 40 ans, un objet de désir ». Dans l’imaginaire de ces violences, les femmes âgées et les petites filles disparaîtraient alors aussi. Tout comme les personnes transgenres, exclues d’ailleurs de certains comptages de féminicides.

Par quel terme remplacer les « violences faites aux femmes » ?

Comment alors désigner correctement ces violences ? En Espagne, c’est le terme « violences machistes » qui est employé, relève Rose Lamy, qui admet que « violences masculines » serait sans doute trop engagé et contre-productif. Dans les formations du gouvernement, on utilise « violences sexistes et sexuelles », soutient Véronique Perry, qui milite plutôt pour « violences patriarcales », car issues du système de domination et permettant « d’inclure les enfants dans l’univers de la violence domestique ». Mais là encore, le terme peut provoquer une levée de boucliers.

Si Véronique Perry propose de « laisser coexister ces variations sémantiques », les deux féministes se rejoignent sur la notion de « violences sexistes » (et sexuelles). Une manière de rejoindre « d’autres types de violences systémiques où l’on met bien le projecteur sur la source de violence », comme le racisme, selon Rose Lamy. Véronique Perry y voit aussi un équilibre entre une désignation « plus ouverte des victimes », tout en gardant « l’arrière-plan théorique » du « système » de domination. On note, et on a sans doute quelques articles à retitrer proprement.