La voiture de Franky Zapata ne volera pas ce week-end. L’inventeur des Bouches-du-Rhône, qui s'est fait connaître par sa traversée de la Manche en hoverboard, est contraint d’annuler le vol de présentation de son JetRacer, initialement prévu ce samedi sur l'aérodrome de Salon-Eyguières. « Nous n’avons pas obtenu les autorisations de l’aviation civile et de la préfecture », explique Krystel Zapata, sa femme, à 20 Minutes.

Représenter un nouveau dossier repousserait le vol de présentation au mois de juillet, trop tard pour Franky et Krystel Zapata. « On prévoit plutôt un vol semi-privé vers le mois de mai, avec une retransmission et la présence de journalistes. Mais en dehors de la France », annoncent-ils. Leur voiture volante semble donc prête. « Elle vole depuis longtemps sans personne dedans, on a pu faire tous nos essais. On suit notre déroulé, mais on n’a pas eu les autorisations », regrettent-ils.