C’était un souhait de la famille et des proches de Jean-Jacques Savin. Que l’enquête sur la disparition de l’aventurier de 75 ans au large de l’île de Madère lors de sa traversée de l’Atlantique à la rame fin janvier aille vite pour « avancer et rentrer dans une autre période [celle du deuil et des hommages] » comme le soulignait, Xavier Daney, le maire d’Arès sur le bassin d’Arcachon d’où le Girondin était originaire. Une requête entendue par le parquet de Bordeaux.

Selon les informations de 20 Minutes, celui-ci s’apprête à clôturer l’enquête ouverte pour « disparition inquiétante » et surtout à saisir un juge pour obtenir la déclaration de décès comme le prévoit l’article 88 du Code civil. Ce sera fait d’ici la fin de semaine au plus tard. « On attend encore les dernières conclusions de l’enquête menée au Portugal sur le canot, explique un proche du dossier. De notre côté, il ne reste que des détails. Il y avait peu de doutes sur les causes de la mort et l’enquête a confirmé qu’il n’y avait pas eu de collision avec un autre bateau. »

Il s’agit bien d’un naufrage sûrement dû aux conditions météorologiques. Jean-Jacques Savin avait déclenché ses deux balises de détresse et indiqué être « en grande difficulté » dans la nuit du 20 au 21 janvier. Son embarcation avait été retrouvée, retournée, et ses papiers d’identité découverts par un navire marchand les jours suivants.

Une cérémonie et un lieu à son nom

Depuis, deux enquêtes avaient été ouvertes en France et au Portugal. Le parquet de Bordeaux a notamment entendu la fille de Jean-Jacques Savin la semaine dernière avant de lui restituer les affaires de son père. La prochaine étape est donc l’officialisation par un juge du décès du Girondin. Cela pourrait aller là aussi très vite. En attendant, la commune d’Arès se prépare à rendre hommage à son héros. Une cérémonie sera organisée et un bâtiment du village va prendre le nom de Jean-Jacques Savin dans les prochains mois.

Pour rappel, le septuagénaire s’était fait connaître en 2019 en réalisant l’exploit de traverser l’Atlantique en tonneau, simplement poussé par les vents et les courants. L’ancien militaire parachutiste et conservateur de parc national en Afrique avait mis quatre mois à rejoindre les Antilles. A l’époque, 20 Minutes l’avait suivi de très près à travers différents reportages. Pour lui, ces défis étaient « une façon de narguer la vieillesse » comme il le rappelait avant son départ en mer le 1er janvier dernier à bord de L’Audacieux. Un nom qui lui allait à merveille.