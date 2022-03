L’émotion était palpable lundi dans le petit village de Saché situé en Indre-et-Loire. Quatre enfants réfugiés d’Ukraine ont été accueillis lors d’une cérémonie organisée dans le bourg où vécut Honoré de Balzac.

Anastasia n’a pas retenu ses larmes lorsqu’elle a vu les 150 enfants de l’école de Saché et du collège voisin d’Azay-le-Rideau, agiter le drapeau bleu et jaune de l’Ukraine. « Mon mari est resté à Kiev pour combattre. Nous avons fui la ville, traversé l’Allemagne et la Pologne pour venir ici avec quatre enfants, les miens, Artem (13 ans) et Dary (3 ans), et ceux de Natalia, une amie de Lviv, Solomiya (14 ans) et Maksym (11 ans) », a raconté la mère de famille de 38 ans. « Nous sommes touchés par la mobilisation des habitants, mais notre souhait est de retourner au plus vite en Ukraine, notre pays », a-t-elle expliqué, émue d’entendre résonner l’hymne de son pays dans le village de Touraine.

Balzac était lié à l’Ukraine

« Saché, 1.400 habitants, est une commune amie de l’Ukraine, hier avec Balzac époux de Madame Hanska, qui vivait en Ukraine. Et aujourd’hui, car il y a une communauté franco-ukrainienne qui accueille des réfugiés », a réagi Jean-Gérard Paumier, le président du conseil départemental d’Indre-et-Loire, organisateur de la cérémonie d’accueil. Les nouveaux élèves ukrainiens ont été accueillis sur le parvis de la mairie par les enfants, comme Mathis, 9 ans : « Je suis content d’accueillir des nouveaux camarades. La maîtresse nous a raconté ce qui se passait là-bas. Leurs maisons sont détruites. Des enfants et des adultes sont morts. Ils sont obligés de fuir leur pays ».

Anastasia et ses deux enfants ont trouvé refuge chez sa sœur Mariana, qui habite à Saché depuis trois ans. « Le but était de sortir du pays, de sauver les enfants. Ça fait une semaine qu’ils sont là mais ils rêvent déjà de repartir pour retrouver leur papa », a soupiré sa sœur, Ukrainienne de Touraine. « Ma sœur attend que son mari lui dise de revenir et ils reprendront leurs valises ».