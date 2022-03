La grève du 9 février avait été particulièrement suivie. Les syndicats appellent à une nouvelle journée de mobilisation, jeudi sur l’ensemble du réseau des transports en commun de Lyon.

Pour l’heure, les perturbations à venir ne sont pas encore connues mais le mouvement pourrait être d’ampleur. Pour rappel, le mois dernier, 70 % des conducteurs s’étaient mis en grève. Les métros D et C n’avaient pas circulé de la journée et le réseau avait cessé de fonctionner à partir de 19h30.

Les syndicats ont prévu de manifester jeudi à 12h30 devant le siège de l’entreprise afin de dénoncer un projet de réorganisation du Sytral, le gestionnaire des TCL. Actuellement, seul Keolis est mandaté pour gérer l’exploitation du réseau mais le Sytral pourrait lancer un appel d’offres pour diviser cette gestion entre plusieurs opérateurs distincts : le métro d’un côté, les tramways de l’autre, etc.