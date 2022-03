Les principales actualités du mois de mars, à savoir l’élection présidentielle en France et la guerre en Ukraine, se mêlent sur les réseaux sociaux. Plusieurs publications affirment que le président ukrainien, Volodymyr Zelensky « appelle les Français à voter pour Emmanuel Macron » lors du scrutin organisé les 10 et 24 avril prochains.

Selon de nombreuses publications sur les réseaux sociaux, le président ukrainien aurait appelé à voter Macron lors de la présidentielle à venir. - Capture d'écran

Une information qui semble venue tout droit du compte Twitter de BFMTV, si l’on en croit la capture d’écran partagée par les internautes. De nombreuses personnes se sont indignées, à l’image de cet internaute : « M. Zelensky vous n’avez pas d’ordre à me donner, mon vote à Macron ne se déroulera que dans vos rêves. » Fabrice Di Vizio, avocat et fervent détracteur des vaccins contre le Covid-19, a également partagé l’information en déclarant : « Ça devient gros là ! Non ? » Rapidement, Fabrice Di Vizio a supprimé sa réaction. De quoi mettre le doute sur la véracité de l’information.

FAKE OFF

Inutile de chercher la publication originale sur le compte Twitter de BFMTV : elle n’a jamais existé. La soi-disant capture d’écran est en réalité un montage, comme l’a expliqué Raphael Grably, journaliste et chef du service « tech » de la chaîne d’information. « Un montage grossier utilise l’image de BFMTV pour faire croire que Zelensky appelle à voter Macron (spoiler : le tweet est un fake). Certains ont plongé… », a-t-il posté sur son réseau social.

Un montage grossier utilise l'image de BFMTV pour faire croire que Zelensky appelle à voter Macron (spoiler: le tweet est un fake).



Certains ont plongé...



(Di Vizio a finalement supprimé son tweet). pic.twitter.com/iPHCTK9xxk — Raphael Grably (@GrablyR) March 6, 2022

La fausse information a pu sembler crébile pour certains internautes, puisque Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky se sont entretenus à plusieurs reprises depuis le début de la guerre en Ukraine. Mais c’est sous ses casquettes de président de la République et de président de l’Union européenne qu’Emmanuel Macron tente de jouer les intermédiaires entre Russes et Ukrainiens.

Le président a semble d’ailleurs avoir fait passer son mandat de chef des armées avant sa campagne, retardant l'annonce de sa candidature​ en raison de ces affrontements à l’est de l’Europe.