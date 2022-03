« Ne vous inquiétez pas il n’y aura pas de Coupe du monde 2022. » Cette phrase inquiète de nombreux internautes depuis quelques jours. Elle aurait été prononcée par Dmitry Sergueïevitch Peskov, le porte-parole de Vladimir Poutine, en direct sur RTR Planeta, décrite comme une « chaîne généraliste russe internationale » dans les publications.

Plusieurs publications du même type, virales sur les réseaux sociaux, inquiètent les internautes qui voient déjà la situation internationale se dégrader. - Capture d'écran

Selon les internautes, il s’agit de la réponse apportée par la Russie à la Fifa. Cette dernière a annoncé, le lundi 28 février, l'exclusion des sportifs russes de la Coupe du monde de football 2022. Une décision qui fait suite à l’invasion de l’Ukraine par les forces armées russes, et au bombardement de plusieurs villes comme Kiev ou Kharkiv. « Des paroles à glacer le sang », s’alarme un internaute dans les commentaires Twitter.

FAKE OFF

Il n’y a aucune trace de tels propos du porte-parole de Vladimir Poutine. Aucun média, ni Russe ni étranger, n’a relayé cette information. Si de tels propos avaient été tenus, cela aurait été mis en avant par les médias locaux.

D'autant que les institutions russes se sont exprimées à plusieurs reprises sur l'exclusion des Russes dans différents domaines. Le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que « la Russie était prête à des sanctions, mais ne s’attendait pas à ce qu’elles soient imposées contre des athlètes, des journalistes, des représentants de la culture ».

De son côté, la Fédération russe de football a dénoncé une mesure qui « a un effet discriminatoire évident sur un grand nombre de sportifs, d’entraîneurs, d’employés de clubs ou de la sélection nationale et, plus important, sur des millions de supporteurs russes et étrangers », a-t-elle ajouté.

La Fédération a d'aillleurs saisi mardi la justice sportive contre la suspension des équipes russes de toutes les compétitions internationales décrétée la semaine dernière par la Fifa et l'UEFA, a annoncé le Tribunal arbitral du sport.