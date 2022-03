Joueuse depuis son enfance, Jennifer Lufau a très rapidement fait un constat : celui de l’absence « de personnes qui lui ressemblent qui jouent ou qui sont représentées » dans le jeu vidéo. C’est pour pallier ce manque de femmes, en particulier noires et racisées, qu’elle a décidé de créer, en 2020, l’association Afrogameuses.

Celle-ci, ouverte à toutes et à tous, compte aujourd’hui près de 300 adhérents, venus de tous les secteurs de l’industrie : streaming, e-sport, studios… Afrogameuses compte, via la plateforme Twitch ou des évènements réguliers, mettre en avant des streameuses, joueuses et intervenantes qui ont pu parfois, comme Jennifer Lufau, se « sentir seules » dans le monde du jeu vidéo.

Le but ? Lutter contre les commentaires sexistes et racistes, extrêmement courants, et surtout améliorer la visibilité des gameuses afrodescendantes, notamment auprès des grands acteurs du gaming. Le 12 mars, à l’occasion de la Journée des droits des femmes, un live spécial de cinq heures sera ainsi organisé sur Twitch pour faire avancer la cause.