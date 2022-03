Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Alors que sur le terrain plusieurs villes ukrainiennes sont acculées, Jean-Yves Le Drian n’a pas pour autant hésité à y aller de son pronostic. Le ministre français des Affaires étrangères a ainsi affirmé dimanche croire à la victoire finale de l’ Ukraine face à l’invasion russe. Mais cette guerre aura un très lourd coût. Sur France 5, il a en effet mis en garde contre les destructions et les victimes civiles que risque d’entraîner le siège des grandes villes. « On a l’exemple de Grozny, on a l’exemple d’Alep et ça va recommencer », a-t-il prévenu, en référence aux très lourds bilans des interventions russes dans la capitale tchétchène et en Syrie.

Le marché du pétrole est en feu et c’est toute la planète finance qui se brûle. Avec l’aggravation de la guerre en Ukraine, le baril de Brent de la mer du Nord a ainsi frôlé ce lundi matin les 140 dollars, proche de son record absolu de 147,5 atteint en 2008. Dans la foulée, les Bourses de Tokyo et de Hong Kong chutaient de plus de 3 % et 4 % respectivement dans les premiers échanges. Sur le marché des devises, l’ euro est aussi à la peine, tombant à 1,0879 dollar. Les tensions sont donc extrêmes sur le marché du pétrole, les investisseurs craignant une pénurie. D’autant que le chef de la diplomatie américaine a en effet annoncé dimanche que les Etats-Unis et l’ Union européenne discutent « très activement » de la possibilité d’interdire les importations de pétrole russe. Mais pour le moment, l’Allemagne refuse cet embargo.

L’annonce n’est pas une surprise mais elle est désormais officielle. Marion Maréchal, la nièce de Marine Le Pen, a annoncé dimanche son ralliement à Eric Zemmour. Et pour bien marquer le coup, l’ancienne députée du Front national est montée sur scène lors du meeting du candidat identitaire à Toulon. En difficulté depuis l’irruption dans la campagne de la guerre en Ukraine, Eric Zemmour espere maintenant que ce nouveau soutien va lui permettre de se relancer.