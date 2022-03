Vous avez coupé les notifications de votre smartphone pendant ce week-end ? Pas de panique, on vous fait un mémo des infos des deux derniers jours.

1. Onzième jour de guerre en Ukraine

La guerre en Ukraine s’est poursuivi ce week-end. Ce dimanche, Vladimir Poutine et Emmanuel Macron se sont une nouvelle fois entretenus. Le président russe a annoncé qu’il atteindra ses objectifs « soit par la négociation, soit par la guerre ». Il a également nié « que son armée a pris des civils pour cible ». Pendant ce temps, sur Telegram, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé la Russie d’avoir détruit l’aéroport de Vinnytsia. Retrouvez dans notre live toutes les infos du jour.

L’info en plus : Notre reportage vidéo de l’accueil des réfugiés ukrainiens à la frontière hongroise

2. L'élan de solidarité d’un village du Rhône pour les réfugiés ukrainiens

Située à 25 km de Lyon et comptant 4.800 habitants, Saint-Pierre-de-Chandieu héberge depuis jeudi 49 Ukrainiens ayant fui Lviv en car, grâce à la mobilisation spontanée de nombreuses familles. On vous raconte comment s'est montée en quelques jours cette opération de solidarité.

L’info en plus : « L’effort de guerre » des scouts ukrainiens depuis Paris​ pour aider leurs compatriotes

3. Un soutien de plus pour Eric Zemmour

C’était annoncé, c’est désormais officiel. Marion Maréchal a apporté son soutien à Eric Zemmour. La nièce de Marine Le Pen l’a déclaré dans Valeurs actuelles avant de monter sur la scène du meeting du candidat du mouvement Reconquête à Toulon.

L’info en plus : Les NFT peuvent-ils ramener les jeunes vers les urnes?

4. Comment dit-on Eurovision en breton ?

Ils sont quatre et sont « fiers d’apporter la langue bretonne à l'Eurovision ». Alvan et Ahez a remporté l’émission Eurovision France, c’est vous qui décidez, diffusée ce samedi sur France 2. Le quatuor, récemment composé, a convaincu le jury de professionnels mais aussi le grand public. Alvan et Ahez s'est confié à notre journaliste juste après sa victoire.

L’info en plus : Notre service culture ayant été dans une école Diwan, on vous dit ce que signifient les paroles de «Fulenn»

5. Grand soleil pour Alaphilippe

Il faisait tellement beau sur la Strade Bianche, ce samedi, que Julian Alaphilippe a gratifié le peloton et les suiveurs de la course italienne d’un soleil. Le coureur français a été pris dans une chute collective à une centaine de kilomètres de l’arrivée. Cette cabriole l'a empêché de jouer la gagne, il s’est mis au service de son coéquipier Kasper Asgreen mais celui-ci a été devancé par Tadej Pogacar dans les rues de Sienne.

🤯 Lourde chute pour Julian Alaphilippe



Surpris par le vent et un coureur tombé juste devant lui, le champion du monde a été victime d'une impressionnante cabriole qui l'empêchera probablement de jouer la gagne à Sienne !#LesRP @alafpolak1 pic.twitter.com/POD6JRkTsB — Eurosport France (@Eurosport_FR) March 5, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus tiers J‘ACCEPTE Vous pouvez aussi modifier vos choix à tout moment via « choix de consentement ». Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

L’info en plus : La démonstration de force des Jumbo-Visma avec la victoire de Christophe Laporte sur la première étape de Paris-Nice