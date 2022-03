Les Français n’ont pas attendu d’être sollicités par leurs élus pour ouvrir les bras aux exilés de guerre ukrainiens qui arriveront dans l’Hexagone. De l’autre côté, collectivités et institutions ont aussi répondu favorablement à la demande du gouvernement d’accueillir au mieux les futurs réfugiés. Dans les Hauts-de-France, plusieurs bailleurs sociaux mettront à la disposition des familles ukrainiennes des logements de leurs parcs sans pour autant priver les demandeurs français. Explications.

C’est le bailleur social Partenord habitat qui a, le premier, assuré son soutien aux « familles ukrainiennes contraintes à l’exode ». « Notre entreprise mettra à disposition des logements sur l’ensemble de son patrimoine du Nord et de l’Aisne​ », a assuré le bailleur. Contacté par 20 Minutes, le président de Partenord habitat, Jean-Noël Verfaillie, précise qu’une « centaine de logements, peut-être un peu plus, ont été identifiés et qu’ils sont disponibles dès maintenant ».

D’où vient cette manne de logements vides ?

Ces logements sont répartis à raison d’une vingtaine par arrondissement, autrement dit dans et autour des grandes villes des deux départements comme Lille, Roubaix, Valenciennes, Tourcoing ou encore Saint-Quentin. Pour Partenord, les modalités techniques restent à définir avec les autorités, mais le président de l’entreprise assure que « les familles ukrainiennes ayant obtenu le statut de réfugié et souhaitant rester dans les logements devraient pouvoir le faire sans problème ».

D’autres bailleurs sociaux vont jouer le jeu, notamment SIGH à Valenciennes et LMH dans la métropole lilloise. Tous sont en cours de recensement des logements disponibles. Mais justement, alors que les délais d’attente pour obtenir un logement social sont parfois de plusieurs années, comment les bailleurs justifient-ils cette manne soudaine de logements vides ? « Il ne s’agit que d’une centaine de logements sur un parc de 52.000 qui n’auraient de toute façon pas été attribués aux personnes sur liste d’attente », assure Jean-Noël Verfaillie. « Ce sont des biens en vacance technique qui n’étaient pas en état d’être loués. Parce qu’ils doivent être rafraîchis ou rénovés par exemple. Les attribuer pour des réfugiés ukrainiens ne prive personne », a répondu le bailleur LMH à 20 Minutes.

Pour le président de Partenord habitat, cette mobilisation est une première. En effet, les bailleurs ne s’étaient pas manifestés lorsque les talibans avaient repris le pouvoir en Afghanistan et que de nombreux civils avaient fui le pays. « La différence avec le conflit en Afghanistan, c’est que l’afflux de réfugiés en provenance d’Ukraine va être très important », reconnaît Jean-Noël Verfaillie. Pour l’instant, ce n’est pas le cas, les réfugiés arrivant au compte-goutte sur le sol français. A l’époque, en août 2021, seuls 1.500 afghans avaient trouvé refuge en France une semaine après la reprise de Kaboul par les talibans.