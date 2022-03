« Souhaitez-vous que la statue Saint-Michel reste devant l’église Saint-Michel ? » C’est la question posée par la mairie des Sables-d’Olonne ( Vendée) aux habitants, par le biais d’une votation citoyenne inédite, organisée toute la semaine via le site Internet de la ville. Depuis vendredi, plus de 1.700 personnes auraient déjà pris part à cette consultation alors que samedi matin, les habitants (résidents principaux ou secondaires) pourront même se déplacer dans cinq bureaux de vote de la commune pour donner leur avis sur ce dossier sensible.

Installée depuis l’automne 2018 sur le parvis de l’église Saint-Michel, la fameuse statue de l'archange a en effet fait l’objet d'une décision de justice. En décembre dernier, le tribunal administratif de Nantes avait enjoint la commune de la retirer dans les six mois afin de se mettre en conformité avec la loi de 1905. La loi de séparation des Églises et de l’État « s’oppose à l’installation (…) dans l’espace public, d’un signe ou d’un emblème manifestant la reconnaissance d’un culte ou marquant une préférence religieuse », rappelait le jugement. Une décision qui fait suite à une requête de la fédération vendéenne de l’association de la Libre pensée, qui demandait le retrait de la statue du domaine public en tant qu'« objet religieux manifeste ».

Sablais votez en ligne dès maintenant : https://t.co/Xzoo2ANY4n

Souhaitez-vous que la statue Saint Michel reste devant l'église Saint Michel ? pic.twitter.com/r1A8ixDdtP — Ville des Sables d'Olonne (@VilleDesSables) February 25, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus tiers J‘ACCEPTE Vous pouvez aussi modifier vos choix à tout moment via « choix de consentement ». Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Un symbole ?

L’affaire a pris une tournure encore plus politique quand le maire DVD Yannick Moreau (qui avait fait appel) a reçu en janvier la visite d'Eric Zemmour venu défendre la statue vue comme un « symbole des traditions chrétiennes » et symbole du quartier. La municipalité assure que cette votation « ne vise aucunement à contester une décision de justice » mais bien de « guider les actions qu’elle sera amenée à mettre en oeuvre pour la statue, dans le respect des règles de droit. » Les résultats seront proclamés en début de semaine prochaine.