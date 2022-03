Pendant longtemps, les femmes dans le milieu automobile étaient cantonnées au rôle d’hôtesses sur les salons. Vous trouvez ça caricatural ? C’est pourtant ce qu’a dû affronter Clémence de Bernis, journaliste auto, lorsqu’elle a débarqué dans ce milieu il y a dix ans. Une femme qui parle voitures ? Qui aurait des arguments pertinents pour juger des performances d’un moteur, de la tenue de route d’une sportive ou de la fiabilité d’un crossover ?

Fondatrice du site Les Enjoliveuses, un site d’actu et d’essais pour les femmes par une femme, et chroniqueuses dans M6 Turbo, Clémence de Bernis l’affirme, elle a « dû s’imposer ». Auprès de certains de ses confrères (hommes) déjà très installés qui la passaient « systématiquement à la question », mais surtout auprès du grand public. « C’est ce qui a été le plus blessant. J’étais insultée de manière très virulente sur les réseaux sociaux dès que je conduisais une voiture autre que familiale, c’est-à-dire une voiture de femme ».

Pourtant, affirme la journaliste, « c’est crucial de féminiser le monde automobile. Les femmes s’intéressent de plus en plus aux voitures, mais personne ou presque ne s’adresse à elles. Et n’oublions pas que dans la majorité des foyers, le choix final d’achat d’une voiture revient à la femme. »