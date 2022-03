A 23h59, ce mercredi, il sera trop tard. Il ne reste donc plus que quelques heures aux retardataires pour s’inscrire en ligne sur les listes électorales pour voter à la prochaine élection présidentielle.

Les personnes souhaitant s’inscrire doivent respecter trois conditions : posséder la nationalité française, être majeur (18 ans) au plus tard la veille du scrutin ou, en cas de second tour, la veille du second tour, et jouir de ses droits civils et politiques. A noter que les jeunes qui atteignent la majorité sont inscrits d’office le lendemain du jour de leurs 18 ans, sur la liste de la commune dans laquelle ils ont été recensés.

Inscription possible en mairie

La démarche en ligne doit se faire sur le site officiel de l’administration française jusqu’à ce soir. Pour cela, il suffit de numériser une pièce d’identité et un justificatif de domicile. Les citoyens préférant se rendre en mairie pour s’inscrire ont jusqu’au 4 mars pour le faire. Ils devront présenter une pièce d’identité, un justificatif de domicile et le Cerfa n°12669*02.

Pour les élections législatives les 12 et 19 juin prochains, les inscriptions sur les listes électorales sont possibles en ligne jusqu’au 4 mai, et en mairie jusqu’au 6 mai.