Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap (spécial Ukraine) pour vous aider à y voir plus clair.

Pendant un quart d’heure, le maître du Kremlin aura réussi quelque chose de rare : unifier les démocrates et les républicains américains. Joe Biden s’en est pris mardi avec force à Vladimir Poutine, un « dictateur » qui est « plus isolé que jamais ». Le président russe « pensait que l’Occident et l’Otan ne répondraient pas » à l’invasion de l’Ukraine lancée le 24 février, a-t-il lancé lors de son premier « discours sur l’état de l’Union » à Washington. Mais « Poutine avait tort », « nous sommes prêts, nous sommes unis », a-t-il martelé, appelant le Congrès américain à offrir une ovation debout en soutien « au peuple ukrainien » qui « n’a peur de rien ».

Les sanctions continuent de pleuvoir sur la Russie. Les Vingt-Sept ont en effet donné mardi leur feu vert pour interdire la diffusion dans l' UE des médias d’Etat russes RT et Sputnik et pour exclure « certaines banques russes » du système de messagerie Swift. Les représentants des Etats membres à Bruxelles ont également approuvé l’interdiction pour les Européens de participer à des projets cofinancés par le fonds souverain russe RDIF. Ces mesures entreront en vigueur ce mercredi après publication de la décision au Journal officiel de l’UE, qui précisera les noms des banques visées.

