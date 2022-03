Chaque jour, la Russie se referme un peu plus sur elle-même. Dimanche, quelques jours après le début de l’offensive militaire de Vladimir Poutine contre l’Ukraine, plusieurs Etats dont la France ont recommandé à leurs ressortissants de « quitter sans délai » le pays. En cause, les restrictions aériennes décrétées par l’Union Européenne. Le lendemain, en réponse à ces suspensions, la Russie a de son côté annoncé fermer son espace aérien aux compagnies de 36 pays.

Face aux annulations en cascade des vols prévus en direction de la France, le ministère des Affaires Etrangères a publié lundi une « liste non exhaustive des liaisons indirectes permettant de regagner » l’Hexagone. En revanche, précise le Quai d’Orsay, « les passagers dont les billets auraient été annulés du fait des restrictions doivent s’adresser en premier lieu à leur compagnie aérienne ». De passage en Russie pour voir des proches, en vacances ou en déplacement professionnel, plusieurs lecteurs de 20 Minutes témoignent du casse-tête engendré par cette situation de crise et confient l’angoisse de ne pas pouvoir rentrer.

Un sentiment d’abandon

À 38 ans, Rémy fait partie de ces voyageurs anxieux. « Nous sommes un groupe de Français partis à Irkoutsk pour visiter le lac Baïkal », écrit-il à 20 Minutes. « J’ai très peur de ne plus pouvoir rentrer en France. Je maîtrise un tout petit peu la langue russe, juste pour me débrouiller. Pour le moment j’ai encore de l’argent mais j’ai aussi peur que nos cartes de crédit ne passent plus », poursuit-il. Le voyagiste avec lequel le trentenaire est parti ne prend pas en charge le volet transport. Et la compagnie aérienne avec laquelle il devait initialement rentrer en France, Aeroflot est, dit-il, « très compliquée à joindre ». « Avec un de mes amis, nous allons tenter de passer par Istanbul via la ville de Krasnodar en Russie », espère-t-il.

Malgré la mise en place d’une ligne téléphonique dédiée par le Quai d’Orsay (+7 495 937 14 91) pour répondre aux préoccupations des touristes, visiteurs, étudiants, professionnels en mission présents en Russie, Rémy se sent « abandonné » par les autorités françaises. Un sentiment partagé par Olivier. Ce pharmacien âgé de 62 ans regrette le manque d’informations à l’attention des Français qui se trouvent en Russie : « Les numéros d’urgence ne répondent pas ou ne fonctionnent pas et le consulat est injoignable. Nous n’avons eu aucune nouvelle de la compagnie aérienne qui a annulé le vol, ni de nos assurances pour le rapatriement. Mais j’ai réussi à trouver un vol vers la Turquie via l’Azerbaïdjan et puis retour à Bruxelles, pour ma femme à Moscou ».

Un retour épique

Jean-Luc, enseignant de 56 ans a eu plus de chance, lui. « Je me trouve actuellement à Moscou avec ma femme, qui est d’origine Russe. Normalement, je devrais revenir en France dimanche soir avec un vol Air France qui n’est pas encore annulé pour le moment ». Mais comme ses concitoyens, il estime que « ni l’ambassade de France à Moscou, ni la compagnie ne nous donnent d’informations utiles ».

Pour d’autres, le trajet retour a pris des airs d’épreuve de Pékin Express. Nicolas, 34 ans, se trouve actuellement à Saint-Pétersbourg. Venu rendre visite à sa petite amie Russe, son vol retour était prévu ce lundi mais a été annulé par KLM. « J’ai exploré diverses solutions, la plus simple semblait être le train vers Helsinki, mais ce dernier est réservé aux Russes et Finlandais. Les étrangers n’y ont pas accès. Je me suis rabattu sur le bus. J’ai in extremis réussi à réserver un trajet pour jeudi matin, il me reste à voir si le trajet se fera sans encombre », détaille-t-il à 20 Minutes.

Traverser la frontière à pieds

Par sécurité, le jeune homme a tout de même tenu à contacter le consulat de France. « On m’a bien confirmé que le bus était une des deux seules solutions pour repartir. L’autre consistait à rejoindre la frontière Estonienne en taxi, et traverser la frontière à pieds à travers un large no man’s land », sourit-il. Mais le conflit comme les relations diplomatiques évoluent chaque jour, ce qui inquiète particulièrement Nicolas : « J’ai encore 24 heures à attendre mais si d’un coup la Finlande décidait de fermer sa frontière, ce serait clairement une source de stress supplémentaire ».

Jusqu’au dernier moment, Shéhérazade a eu la même crainte. Cette Savoyarde mariée à un Russe a vu son billet retour en direction de Genève annulé par la compagnie Aeroflot. « On a été informé dans la soirée dimanche et on a décidé de se déplacer directement à l’aéroport de Moscou dans la nuit pour trouver un autre billet. Mais ceux qui partaient le même jour étaient à des prix exorbitants ». Finalement, le couple a pu s’envoler mardi matin pour Istanbul avant de rejoindre Lyon. « Jusqu’au dernier moment, on a eu peur que la Turquie ferme à son tour son espace aérien, mais heureusement ça n’a pas été le cas », souffle-t-elle.