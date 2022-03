Deux terrains de guerre. Alors que la bataille pour Kiev semble se profiler, une autre bataille se joue sur les réseaux sociaux. Depuis le début de l’invasion de leur pays par l’armée russe, de nombreux Ukrainiens réclament que, pour dénommer leur capitale, la transcription et la prononciation ukrainienne Kyiv, et non pas russe, Kiev, soit utilisée. Le mouvement se décline via le hashtag KyivNotKiev. Ce qu’a remarqué un lecteur de 20 Minutes, qui nous demande de fait :

« Pourquoi écrivez-vous Kiev dans vos articles et pas Kyiv ? » Jean-Michel M.

En réalité, « ce hashtag n’est pas nouveau, indique Iryna Dmytrychyn, responsable des études ukrainiennes à l’Inalco (Institut national des langues et civilisations orientales). Mais évidemment, il revêt actuellement une symbolique particulière. » #KyivNotKiev fait partie d’une vaste campagne, CorrectUA, lancée en octobre 2018 par le ministère des Affaires étrangères ukrainien. Son but était alors d’inciter les médias et organisations de langue anglaise à privilégier l’ukrainien pour désigner la capitale, ainsi que d’autres villes (Kharkiv et Odesa au lieu de Kharkov et Odessa, Lviv au lieu de Lvov).

« L’Ukraine a fait partie pendant trois cents ans de l’empire russe, ensuite de l’Union soviétique, rappelle Iryna Dmytrychyn. Donc le monde percevait le pays à travers cette lunette russe. Et Kyiv était connue sous son nom russe, Kiev. Au moment de l’accession de l’Ukraine à l’indépendance [en août 1991], l’ukrainien est devenu l’unique langue d’Etat. » En 1995, la translitération Kyiv a été adoptée officiellement par le gouvernement, puis enregistrée par les Nations unies en 2012, informe la RTBF. Deux ans plus tard, « l’Ukraine demandait officiellement aux ministres des Affaires étrangères internationaux d’adopter le nom de Kyiv, notamment dans les aéroports » , rapporte Le Monde.

« L’ukrainien pour mettre à distance le passé soviétique »

Si les Ukrainiens insistent tant pour que la communauté internationale emploie les mots ukrainiens, c’est « pour fixer ce changement et mettre à distance le passé soviétique et la russification de la langue », insiste l’enseignante. Cela peut « être comparé à un processus de décolonisation. On a connu ça au XXe siècle, par exemple pour Ceylan, qui est devenu à son indépendance [en février 1948] le Sri Lanka. Au moment où le peuple s’émancipe, il marque symboliquement la rupture avec le passé colonial et le nom donné par les anciens maîtres. » Ces anciens noms restent des réalités historiques, mais cessent d’être une réalité géographique. « Pour l’Ukraine, reprend Iryna Dmytrychyn, on peut considérer, toutes proportions gardées, que ce qu’il se passe avec ce hashtag relève de ce même processus d’émancipation. Les Ukrainiens assoient leur propre marqueur d’identité. »

Ne pas parler la langue de l’agresseur

En 2014, l’annexion de la Crimée et la guerre au Donbass avaient déjà donné à ce mouvement une impulsion particulière, « parce que c’est avec l’instrumentalisation de la langue russe, la nécessité de protéger les droits de la population russophone, que Vladimir Poutine a commencé son agression, note Iryna Dmytrychy. En Ukraine, il y a eu un certain rejet de la langue russe et la volonté de dire : je ne veux pas parler la langue de celui qui nous a agressés. » Et aujourd’hui, alors que l’armée de Vladimir Poutine est aux portes de la capitale ukrainienne, on comprend que ce hashtag revête une telle importance. « Si les Ukrainiens se crispent sur ce sujet, c’est parce qu’on a besoin de la solidarité et du soutien de la communauté internationale, ce qui passe par le respect de notre volonté que notre capitale s’appelle Kyiv, insiste l’enseignante. Quand on entend des Français prononcer les noms des villes ukrainiennes à la russe, nous, on perçoit la domination russe. »

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus tiers J‘ACCEPTE Vous pouvez aussi modifier vos choix à tout moment via « choix de consentement ». Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Euronews, The Guardian, la BBC, The New York Times… De nombreux médias internationaux et anglo-saxons ont choisi l’appellation Kyiv au détriment de Kiev. Comme ils ont déjà pour coutume de parler de Mumbai pour la ville indienne que nous, Français, appelons Bombay. Autre exemple souvent cité : Beijing/Pékin. En France, comment nous positionnons-nous ?

« Il y a plus de résistance du côté des Français, estime Iryna Dmytrychy. Je l’interprète par leur attachement fort à la langue française, dont le rayonnement est pas mal attaqué depuis des années par l’anglais, il faut reconnaître, et par le rôle de l’Académie française, qui adoube tout changement lexicographique. »

Sur notre site, en tête de rubrique, on trouve les deux orthographes, russe et ukrainienne, pour la capitale ukrainienne. - Capture d'écran

Mardi, Libération a annoncé opter pour la dénomination ukrainienne. Un choix qui ne s’est pas fait sans réflexion, le quotidien concluant finalement que « les logiques typographiques et de lisibilité peuvent s’incliner devant une autre, encore plus impérieuse, qui est la logique politique ». Dans une dépêche, l’AFP a rappelé avoir décidé en début d’année d’écrire Kyiv en anglais, à l’image des standards des médias internationaux et de l’ONU, en maintenant Kiev en français, transcription alors majoritaire dans les médias et en vigueur à l’ONU.

Le soir même, dans un article intitulé « Kiev ou Kyiv ? Le dilemme des médias français », Le Monde indiquait que « la question [était] actuellement en discussion au sein de [sa] rédaction ». C’est aussi le cas à 20 Minutes. « Nous sommes en réflexion sur le sujet, dans tous ses aspects, affirme Anne Kerloc’h, rédactrice en chef. Nous prenons évidemment en compte la symbolique, forte, mais aussi les usages et les pratiques des lecteurs. » A ce jour, le nom Kyiv est ajouté entre parenthèses à côté de Kiev dans la rubrique dédiée, les orthographes ukrainiennes sont adoptées pour Lviv et Kharkiv.

Une autre question ? C’est par ici que ça se passe :