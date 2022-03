Ils veulent être logés à la même enseigne. Après l’échec de nouvelles négociations, les 300 policiers municipaux de Lyon sont appelés à faire grève ce mardi. Une manifestation est prévue de midi à 14 heures devant l’Hôtel de Ville. Au mois de septembre, la mairie avait annoncé une augmentation de 120 euros brut pour ses agents. Trop peu au regard de l’intersyndicale qui estime que cela ne permet pas de rattraper le retard accumulé depuis des années. Dans d’autres communes de la Métropole de Lyon, à Vénissieux, Villeurbanne ou Rillieux-la-Pape, les policiers touchent 300 euros de plus pour des missions et des grades équivalents, rappelle-t-elle.

Les policiers lyonnais réclament une indemnité de technicité maximale pour tous les agents, et demandent que les dimanches travaillés soient payés en heures supplémentaires et non plus compensés par des journées de récupération. Ils exigent également un échelon spécial pour les agents qui comptent plus de 30 ans de carrière.

« Promesses non tenues »

Par ailleurs, le personnel du théâtre des Célestins est également en grève ce mardi afin de dénoncer « les promesses non tenues de l’administration depuis des années ». « En sous-effectif, les agents occupent des fonctions non prévues sur leur fiche de poste pour remédier aux absences de recrutement », critique la CGT dans un communiqué, déplorant par ailleurs « des journées de travail à rallonge. »

Le préavis de grève est prévu jusqu’à minuit. La mobilisation ne devrait toutefois pas entraîner l’annulation de spectacles.