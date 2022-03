Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap (spécial Ukraine) pour vous aider à y voir plus clair.

La bataille pour Kiev se profile. Les mouvements de l’armée russe semblent dire que la bataille pour la capitale est imminente. Des photos satellites, prises dans la nuit de ce mardi, montrent en effet un convoi russe s’étirant sur environ 60 kilomètres et progressant lentement vers la ville. L’état-major ukrainien affirme également que les forces russes se sont regroupées au cours des dernières 24 heures, rassemblant des véhicules blindés et des armes d’artillerie « avant tout pour encercler et prendre le contrôle de Kiev et les autres grandes villes de l’Ukraine ».

Les accusations qui remontent du terrain ukrainien inquiètent particulièrement Karim Khan. Le procureur de la Cour pénale internationale (CPI) a donc annoncé lundi l’ouverture « aussi vite que possible » d’une enquête. Il avait la semaine dernière déjà fait part d’une « inquiétude croissante » suite à l’invasion russe de l’Ukraine, promettant de suivre la situation de près et appelant les parties du conflit à respecter le droit international humanitaire. Il évoque maintenant des « crimes de guerre » et des « crimes contre l’humanité » présumés.

