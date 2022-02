La guerre en Ukraine déclenchée par la Russie soulève une vague de solidarité en France et Europe. Des milliers de personnes ont défilé sur le continent pour dénoncer l’invasion russe et manifester leur crainte d’une guerre mondiale. En France, de Nice à Lorient et de Bordeaux à Besançon, autorités, associations ou particuliers ont lancé des appels aux dons afin d’acheminer de l'aide humanitaire aux Ukrainiens. Tour d’horizon (bleu et jaune) de ces initiatives.

À Nice, une collecte centralisée par la métropole

Médicaments, vêtements chauds, produits pour les très jeunes enfants, la métropole de Nice « a souhaité agir concrètement pour les populations civiles ». Une collecte de dons a ainsi été lancée dans les différentes communes de la métropole. Vingt-deux communes se sont jointes à l’appel pour collecter sur place les fournitures. Les dons seront ensuite centralisés par l’agence métropolitaine de sécurité sanitaire qui assurera l’acheminement de cet aide humanitaire.

À Bordeaux, Ukraine amitié cherche des médicaments

L’association Ukraine amitié, basée à Bordeaux , a lancé ce week-end un appel aux dons pour venir en aide aux Ukrainiens. Un premier camion est parti acheminer cette aide dimanche en milieu d’après-midi, a rapporté France 3. Mais cette association est actuellement débordée de fourniture vestimentaire, a-t-elle indiqué sur sa page Facebook. Elle précise désormais donner la priorité aux médicaments. Ces dons peuvent être déposés au 16 rue Jacques-Yves-Cousteau, à Villenave-d’Ornon.

À Lille, une liste d’habitants pour l’accueil de réfugiés, les pompiers s’organisent

La ville de Lille s’est portée volontaire pour héberger des réfugiés du conflit en Ukraine et appel ses administrés désireux d’en faire autant à se manifester via une adresse mail dédiée (accueilukrainiens@mairie-lille.fr). À Villeneuve-d’Ascq, les pompiers du Groupe de secours catastrophe français récoltent les dons, indique France 3. La télévision publique rapporte que l’association a réuni en quelques heures à peine plus de 800 kg de médicaments auprès de leurs partenaires pharmaceutiques situés en région parisienne.

À Lyon, l’Église catholique prend les choses en main

La paroisse gréco-catholique ukrainienne Saint-Athanase de Lyon a organisé dès ce dimanche en partenariat avec l’association Lyon-Ukraine une collecte de dons destinés aux victimes du conflit, mentionne France 3. La mairie de la commune voisine de Pierre-Bénite a également lancé un appel à ses habitants, rapporte Le Progrès.

À Besançon, un boulanger sur le départ pour la frontière

Il avait déjà fait parler de lui lors d’une grève de la faim pour obtenir la régularisation de son apprenti sans titre de séjour. Stéphane Ravacley souhaite aujourd’hui organiser un convoi de plusieurs véhicules à destination de la frontière polono-ukrainienne pour acheminer des fournitures. Il espère pouvoir partir mercredi et indique que sa boulangerie, située 11, rue de la Rivotte, à Besançon, sert de point de collecte.

À Marseille, des dons à apporter à l’hôtel de ville

« Marseille, ville fraternelle, s’est faite par l’accueil des populations étrangères », a rappelé la ville dans un communiqué encourageant les Marseillais à traduire « en actes » et « engagements » les élans de solidarité. Un appel aux dons à déposer à l’hôtel de ville a été émis. Là aussi, médicaments, vêtements, couvertures, tentes, lits de camp, piles, bougies et produits alimentaires secs sont les bienvenus. L’aide sera réceptionnée, stockée et acheminée par les services municipaux (marins-pompiers, Samu social) en coordination avec l’hôpital public.