Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap (spécial Ukraine) pour vous aider à y voir plus clair.

L’ONU va devoir se prononcer pour ou contre Moscou. La Russie va en effet se retrouver ce lundi, à partir de 10 heures (16 heures en France), face à l’Assemblée générale lors d’une « session extraordinaire d’urgence » de ses 193 membres. Ils sont appelés à se positionner en faveur de la démocratie et la souveraineté de l’Ukraine ou de l’invasion guerrière décidée par Vladimir Poutine. Une mise au vote d’une résolution est attendue à la fin des interventions qui devraient se prolonger mardi en raison du très grand nombre de discours. Intitulé « L’agression armée non provoquée de la Russie contre l’Ukraine », le projet initial de cette résolution, piloté par les Européens en coordination avec Kiev, « condamne dans les termes les plus forts l’agression de la Russie contre l’Ukraine ».

C’est la dégringolade pour le rouble russe. Du fait des nombreuses sanctions contre la Russie, la monnaie a chuté de près de 30 % par rapport au dollar lundi. Pour ne pas laisser les investisseurs céder à la panique, la Bourse de Moscou a reculé l’heure d’ouverture de son Forex, son marché des changes. Les échanges débutent habituellement à 7 heures du matin, mais ce lundi cela ne devrait pas être avant 15 heures. La Banque centrale russe, elle aussi dans le viseur des sanctions occidentales, a prévu d’en dire plus à 13 heures (11 heures en France).

