« Ce sont mes opinions politiques qu’on essaie de criminaliser » : en détention provisoire depuis fin 2020, Florian D., soupçonné par la justice antiterroriste d’avoir préparé des « actions violentes » avec un groupe d'« ultragauche », a annoncé dimanche entamer une grève de la faim, réclamant sa remise en liberté.

« Puisque cette histoire n’existe qu’à des fins de manipulation politique ; puisqu’aujourd’hui on ne me laisse comme perspective que la lente destruction de mon être, je me déclare en grève de la faim depuis dimanche à 18 heures », écrit-il dans une lettre diffusée sur un site dédié à son soutien, confirmée par ses avocats à l’AFP.

Incarcéré à l’isolement

Depuis son interpellation le 8 décembre 2020, Florian D., 37 ans, est incarcéré à l’isolement et mis en examen pour « association de malfaiteurs terroriste » criminelle. Le 16 février, une assignation à résidence lui a été refusée. « Je ne réclame à l’heure actuelle que ma mise en liberté en attendant de démontrer le côté calomnieux de cette honteuse accusation », ajoute-t-il, se désespérant d’être « enterré vivant dans une solitude infernale et permanente ».

Selon une source proche du dossier, sept personnes sont mises en examen dans cette affaire, et Florian D. est le dernier détenu. Considéré comme le meneur, il avait combattu dix mois auprès des Kurdes des Unités de protection du peuple (YPG) au Rojava, dans le nord-est de la Syrie, contre l'Etat islamique. « Il nous a informés de sa grève de la faim, nous respectons sa volonté mais nous sommes extrêmement inquiets qu’il se retrouve dans cette extrémité consistant à refuser de s’alimenter pour dénoncer le traitement judiciaire dont il fait l’objet », ont déclaré ses avocats Me Coline Bouillon et Raphaël Kempf, sollicités par l’AFP.

Surnommé « Libre Flot »

Selon des éléments de l’enquête dont l’AFP a eu connaissance, la justice le soupçonne d’avoir utilisé son expérience auprès des Kurdes pour former un groupe et envisager des « actions violentes » contre des policiers ou militaires. « Rien ne valide la thèse élaborée de toutes pièces par la DGSI (…) Ce sont mes opinions politiques et ma participation aux forces kurdes des YPG dans la lutte contre Daech qu’on essaie de criminaliser », estime Florian D., surnommé « Libre Flot ».

Avant cette affaire, la dernière saisine connue de la justice antiterroriste pour des faits liés à l’ultragauche remontait à l’affaire de Tarnac​ en 2008, pour des soupçons de sabotage de lignes TGV. Mais les qualifications terroristes, objet d’un âpre débat, avaient été abandonnées par la justice avant le procès.