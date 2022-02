Vous avez suspendu le temps ce week-end, face au fracas de l’actualité ? Si vous voulez reprendre le cours, voici notre résumé.

Guerre en Ukraine : menace nucléaire et pourparlers

Vladimir Poutine a fait planer la menace nucléaire dimanche en précisant avoir mis en « alerte » la force de dissuasion. En parallèle et alors que de violents combats continuaient, notamment à Kharkiv, seconde ville du pays, le président russe a proposé des pourparlers au président ukrainien Volodymyr Zelensky. Une main tendue qui cache sans doute bien des desseins bien moins pacifiques comme nous l’expliquons dans cet article.

Pour revivre le fil de la journée, c’est dans notre live sur l'Ukraine.

A lire aussi : la Russie a-t-elle un temps d'avance dans la cyber-guerre?

L’espace aérien se ferme de plus en plus aux avions russes

De l’Allemagne à la Suède, en passant par la France et l’Italie, les pays européens ont décidé de fermer leur espace aérien aux compagnies russes, en représailles à l’invasion de l’Ukraine par Moscou. « En Europe, le ciel est ouvert (…) à ceux qui connectent les peuples, pas à ceux qui commettent des agressions brutales », a justifié sur Twitter le Premier ministre belge Alexander De Croo. Une action conjointe des pays de l’UE est envisagée alors que de son côté le Canada prenait des mesures similaires.

En représailles, Moscou a commencé à interdire le survol de son territoire aux avions liés aux pays européens ayant annoncé de telles décisions ces derniers jours,

François Bayrou donne son parrainage à Marine Le Pen

Généreux donateur. Créateur d’une banque de parrainages pour les principaux candidats en manque de signatures, François Bayrou va accorder le sien à Marine Le Pen. « Je ne peux pas défendre devant mes concitoyens de toutes opinions l’idée que le président de la République française serait élu dans une élection de laquelle les principaux candidats seraient exclus », a expliqué le président du MoDem ce dimanche au Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro. Tout en précisant que ce geste démocratique ne valait pas « soutien » à la candidate.

A lire aussi : Zemmour, Le Pen et Melenchon auront-ils leurs 500 parrainages ?

M’bappé fait un doublé face à l’ASSE et devient l’égal de Zlatan

Deux buts et une consécration. Auteur d’un doublé contre Saint-Etienne, Kylian M’bappé a inscrit ses 155e et 156e buts avec le maillot du PSG. Il rejoint ainsi Zlatan Ibrahimovic à la deuxième place du classement des meilleurs buteurs de l’histoire du club. Devant lui, il ne reste plus qu’Edinson Cavani. Mais l’Uruguayen et ses 200 buts sont hors de portée pour un joueur dont le contrat expire cet été, tout Mbappé soit-il. Sauf si ce dernier jouait les prolongations dans le club parisien…

Un cul, des larmes, ce qu’il faut retenir de la cérémonie des César 2022

Vous avez raté la cérémonie des César 2022 ? Si vous n’avez pas l’envie ou le courage d’enclencher le replay TV, voici le résumé du meilleur et du pire de la soirée. SPOILER : on y parlera des larmes de Xavier Dolan rendant hommage à Gaspard Ulliel, des fesses de Marie s’infiltre. Et aussi des lauréates et lauréats du cinéma français.

