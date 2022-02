Il est annoncé depuis 2018. Très attendu pour faire face à la poussée démographique que connaît la région des Pays-de-la-Loire (30.000 nouveaux habitants en moyenne chaque année), le futur lycée public de Saint-Philbert-de-Grandlieu n’ouvrira ses portes qu’en 2026, vient de confirmer la région. De nouvelles contraintes « liées à la procédure environnementale » sont venues retarder d’un an la construction de cet établissement, destiné à renforcer l’offre au Sud-Loire, dont les caractéristiques et le visage ont été dévoilés.

D’une capacité de 1.200 élèves (extensible à 1.500), le lycée se situera au Sud-Est de la commune, à proximité du collège Julie-Victoire Daubié. Il proposera 80 places d’internat et sera « innovant dans sa conception et ses usages et exemplaire en termes de labellisation environnementale », annonce la région. Sur ce dernier point, un procédé technique « inédit » est notamment annoncé à propos du système de ventilation afin de « réduire l’impact carbone » et « améliorer la qualité de l'air ». La construction de ce bâtiment de 18.000 m2 sur quatre étages nécessitera une belle enveloppe de plus de 60 millions d’euros.

Les écologistes demandent des « solutions provisoires »

L’année suivante, un autre lycée polyvalent est programmé à Vertou. Ces deux établissements doivent permettre de désengorger les lycées Alcide-d’Orbigny à Bouaye, Jean-Perrin-Goussier à Rezé et des Bourdonnières à Nantes. Dans un communiqué, les élus écologistes demandent d’ailleurs à la région de « mettre en place des solutions provisoires pour accueillir dans des conditions acceptables les lycéens, lycéennes et professionnels dans l’attente de l’ouverture du lycée ».