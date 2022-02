Des messages « Fuck Poutine » ont été peints à la bombe bleue sur les portails et le mur d’enceinte. De nouvelles inscriptions anti-Poutine, ainsi que les couleurs du drapeau ukrainien, ont été dessinées dans la nuit de samedi à dimanche sur l’extérieur de la « villa Suzanna », une propriété Art Déco d’Anglet, près de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) connue comme appartenant à l’ex-épouse du président russe et à son mari, un homme d’affaires russe.

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus tiers J‘ACCEPTE Vous pouvez aussi modifier vos choix à tout moment via « choix de consentement ». Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Le petit mur d’enceinte de couleur claire a été recouvert d’une multitude d’inscriptions ( « fuck »), toujours peintes en bleu, et deux drapeaux ukrainiens ont été peints sur l’un des principaux portails d’entrée de la demeure, bâtie face à l’océan, près de la dune. Les couleurs jaune et bleu de ce drapeau se retrouvent également en d’autres endroits sur le muret entourant la propriété.

Une bâtisse estimée à plusieurs millions d’euros

Dimanche matin, des curieux allaient et venaient, prenant des photos, devant la grande bâtisse des années 30, estimée à plusieurs millions d’euros et connue pour appartenir à l’homme d’affaires russe Arthur Ocheretny et à son épouse Lioudmila Poutina, l’ex-épouse du président russe. Ils ont divorcé en 2014 après plusieurs années de séparation.

Ces tags, apparus dans la nuit de samedi à dimanche, sont beaucoup plus voyants que les trois messages de plus petite taille découverts samedi écrits au feutre noir sur l’extérieur de la propriété : « Gloire à l’Ukraine ! » en ukrainien, une insulte en russe visant Poutine et un message en français « La mafia de Poutine ».

La maison, visiblement inhabitée, est en cours de travaux. Un petit engin de chantier bloque l’entrée du portail principal.