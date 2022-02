La métropole d’Aix-Marseille poursuit son programme de développement de la mobilité, accéléré par le milliard d’euros du plan Macron dédié à cet effet. Après l’annonce de la révision de la desserte de l’aéroport Marseille-Provence il y a 10 jours, élus et services ont fait ce jeudi le tour du futur tracé du tramway qui desservira cinq communes de l’est Marseillais (La Bouilladisse, La Destrousse, Auriol, Roquevaire et Aubagne).

Inauguration 2025

Long de 14,5 kilomètres, celui-ci reliera à partir de 2025 Aubagne à La Bouilladisse, dans les Bouches-du-Rhône, en empruntant les anciennes voies ferrées, abandonnées dans les années 80 et rachetées à la SNCF par les pouvoirs publics en 2017. « Cette ancienne ligne et la vingtaine d’ouvrages majeurs, ponts et tunnels, permet de maîtriser les coûts », a indiqué Nathalie Castan, la cheffe de service Infrastructure. Sans quoi la facture, actuellement estimée à 125 millions d’euros, s’établirait plutôt autour des 500 millions, ce qui rendrait de facto le projet impossible.

« Les financements sont arrivés, et cela nous permet de lancer enfin les projets », s’est réjouie Martine Vassal, la présidente de la métropole et du département, tous deux co-financeur de l’opération avec l’État et la Région. En tout, quinze projets, répartis sur l’ensemble du territoire, ont été rendus possible par les financements exceptionnels de l’Etat.

Onze stations et des pointes à 60 km/h

Pour les communes traversées par ce tramway, l’attente est forte. « Pour nous, c’est énorme », a qualifié Yves Mesnard, le maire de Roquevaire, une des cinq communes desservies. Cette petite ville de tout juste 9.000 habitants est traversée chaque jour par 22.000 voitures. « Cela devrait permettre de désembouteiller le centre-ville », espère-t-il.

Les services visent le transport de 15.000 passagers par jour pour ce tramway le long duquel vivent 60.000 personnes. Le temps de parcours de La Bouilladisse à la gare d’Aubagne sera de 25 minutes. Les usagers pourront ensuite gagner les trains et les cars qui partent à destination de Marseille et d’Aix-en-Provence, les principaux centres urbains pourvoyeurs d’emplois dans la région.

Si l’actuel tramway d’Aubagne est gratuit, rien ne garantit que ce nouveau le soit également. Un appel d’offres pour l’exploitation de la ligne nouvelle, qui comptera 11 stations entre lesquelles les rames fileront à plus de 60 km/h, sera lancé.