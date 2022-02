Quelques jours après l’agression dont elle a été victime à Lyon, Mila a annoncé, ce jeudi sur Instagram, qu’elle quittait Twitter, rapporte Radio Scoop. La jeune femme de 18 ans souhaite ne plus évoquer les controverses dont elle a été l’objet pour se concentrer sur ses projets artistiques.

« Je ne pourrai correctement jamais avancer dans ma vie et dans mes projets si je m’attarde en permanence sur des dramas et cette pression horrible », écrit-elle. « Alors s’il vous plaît, focalisons-nous uniquement sur mes projets. On oublie trop souvent que la vie est belle à cause de la politique et des débats qu’il y a en ce moment. »

Je me retire de Twitter pour un temps indéterminé, j’ose espérer le plus longtemps possible.

J’ai expliqué pourquoi sur mon compte Instagram, qui sera désormais le seul réseau sur lequel je serais active.

Cela n’a rien d’un abandon.

Merci de votre compréhension. 💋



(Lien en bio) — Mila ✨ (@milafique) February 24, 2022

Parmi les deux individus qui l’ont agressée samedi 19 février, l’un a été écroué, l’autre est toujours recherché.