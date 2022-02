Le timing n’est bien sûr pas anodin. Alors que le Salon de l’agriculture ouvre ses portes samedi à Paris, L214 publie ce vendredi une vidéo dans laquelle elle dénonce l’élevage intensif en Bretagne. L’association cible cette fois un élevage de cochons situé à Saint-Glen dans les Côtes-d’Armor « où plus de 400 truies donnent naissance à 12.000 cochons qui sont envoyés à l’abattoir chaque année ». Tournées en caméra cachée, les images montrent les conditions d’élevage dans cette exploitation. On y voit notamment des porcelets claqués contre un mur et laissés agonisant dans un seau ou des cochons blessés laissés sans soins.

Sur d’autres plans, on voit également des salariés de l’exploitation causer des blessures physiques aux animaux en faisant avancer les truies à l’aide d’un pic en fer. « Les conditions d’élevage intensif sont ici aggravées par des infractions, multipliant les souffrances endurées par les cochons », dénonce l’association, qui indique qu’elle va porter plainte auprès du procureur de la République de Saint-Brieuc pour mauvais traitements et sévices graves.

La plage d’Hillion fermée depuis huit mois à cause des algues vertes

Avec ses images choquantes, L214 en profite au passage pour dénoncer la responsabilité des élevages intensifs dans la prolifération des algues vertes en Bretagne. Elle fait appel pour cela à Yves-Marie Le Lay, président de l’association Sauvegarde du Trégor et auteur de l’ouvrage Algues vertes, un scandale d’État. Un masque à gaz sur le visage, le militant se balade dans la vidéo, tournée non loin de l’exploitation ciblée, sur une plage d’Hillion qui est fermée depuis huit mois en raison des algues vertes. La faute, selon l’association, aux élevages intensifs de cochons qui « rejettent d’énormes quantités de nitrates dans les sols et les cours d’eau à travers les déjections animales » et favorisent ainsi la prolifération des algues vertes.

« L’élevage industriel transforme cette rivière, le Gouessant, en pourvoyeuse de mort malgré elle », accuse le militant, évoquant la mort d’un joggeur, d’un cheval et de 36 sangliers qui serait imputée aux algues vertes. « On sait que les algues vertes ont tué et il n’y a pas de raison qu’elles ne tuent pas encore, affirme-t-il. Et quand elles ne tuent pas par accident, elles tuent ce qui vit en permanence dans le sable et la vase ». Dans le prolongement de cette vidéo, L214 annonce qu’elle participera le 25 juin à Pantin au « procès simulé des algues vertes » organisé par l’association Wild Legal.