La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) a publié une étude ce mercredi sur les inégalités sociales quant au recours à la vaccination contre le Covid-19.

Selon la situation socio-économique…

Selon l’enquête de la Drees, le taux de vaccination varie selon le niveau de diplôme, la catégorie socioprofessionnelle, ou encore le niveau de revenu. En juillet 2021, 70 % des personnes sans diplôme étaient vaccinées, contre 79 % chez celles ayant un diplôme égal ou supérieur à un bac + 5. L’écart est encore plus important selon la profession : 65 % des ouvriers ou anciens ouvriers étaient vaccinés, contre 83 % des cadres ou anciens cadres. Enfin, plus de 30 points séparent le recours à la vaccination des personnes appartenant aux 10 % les plus modestes (55 % de vaccinés) de celles appartenant aux 10 % les plus aisés (88 %) (graphique).

... Et le parcours migratoire des individus

De même, les personnes immigrées originaires d’un pays hors d’Europe et leurs descendants sont moins vaccinés que l’ensemble de la population adulte, respectivement 59 %, 53 % et 72 %. Ces inégalités sociales de recours à la vaccination sont présentes indépendamment de l’âge ou de l’état de santé des personnes.