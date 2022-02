Toute sage-femme préfère le cri d’un nouveau-né à un cri de colère. Mais à l’hôpital de Lyon-Sud, c’est un silence de protestation qui remplit les murs de la maternité. Ce lundi, 85 de ses 93 soignantes se sont mises en grève illimitée, après la décision, prise le 9 février par la direction du centre hospitalier de supprimer 10 postes et 5 lits, dans un contexte tendu. Une décision justifiée par un nombre de naissances en baisse : la maternité, qui visait en 2015 un objectif de 2.500 naissances par an, a pointé qu’elle en enregistrait moins de 2.000 par an.

Supprimer un poste, c’est en alourdir un autre

Delphine Large, sage-femme à Lyon-Sud, avait été surprise par l’annonce : « Rien qu’avec 2.000 naissances, nous sommes déjà à flux tendu, en plus de la suractivité due au Covid-19. » D’autant plus que la direction a demandé à son personnel soignant de participer à sa communication : « On l’a fait… sur nos heures de repos ! », précise-t-elle. « Grâce à notre engagement, nous avons développé des prises en charge différentes, comme l’hypnose, l’acupuncture… En passant des diplômes qui n’ont pas été financés par la direction. » Les soignants, hors médecins, ont également dû s’adapter pour que la maternité puisse obtenir le label Initiative hôpital ami des bébés.

Or, par leur travail complémentaire, par leur éthique et par la nature même d’une maternité, sages-femmes, aides-soignants et agents de service hospitalier sont souvent amenés à s’entraider. La suppression d’un seul poste les impacte donc tous : « Nous avons des agents et une aide-soignante de nuit dont les postes vont être supprimés et dont les tâches, comme nettoyer les salles d’accouchement, vont être attribuées aux auxiliaires puéricultrices », remarque Delphine Large. « Celles-ci ne font donc pas partie des postes menacés, mais elles sont grévistes ! »

Des projets poursuivis tant bien que mal

Contactés, les HCL ont répondu par un communiqué que l’objectif des 2.500 naissances par an était bien suspendu, mais que « l’infrastructure nécessaire aux 2.500 accouchements reste bien présente, et les HCL adapteront les moyens en fonctionnement aux besoins de la population du territoire ». En ajoutant que « le projet stratégique de la maternité visant à développer le pôle d’accouchement physiologique et à obtenir le label Initiative hôpital ami des bébés se poursuit avec les moyens adaptés à ces actions. Le secteur de la néonatalogie, qui a une vocation d’accueil régional, est conforté. »

Pas de quoi rassurer le personnel de Lyon-Sud, qui a protesté cette semaine sur le parvis de l’hôpital, communiqué auprès des cadres, médecins et internes pour les inviter à revoir leur organisation, et lancé une pétition en ligne. « On ne peut pas nous demander de continuer à faire tout ce travail de prise en charge, juste en se basant sur un chiffre de naissances. Nous sommes un service d’urgence, avec une activité non programmable, et moins on est nombreux, plus il y a de risques », rappelle Delphine Large. « Nous voulons alerter et prévenir les futures patientes. Les HCL communiquent sur la qualité de notre travail et sur tout ce qu’on met en place à côté, mais on ne pourra pas conserver ça sans négociation avec la direction. »