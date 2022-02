En France, elle est autorisée depuis le 17 janvier 1975 via la loi Simone Veil et sa durée légale a été ce mercredi allongée de 12 à 14 semaines, après un ultime vote de l’Assemblée nationale. En Pologne, elle est quasiment interdite depuis un an. Et en Colombie, elle est à présent autorisée jusqu’au sixième mois de gestation. L'interruption volontaire de grossesse (IVG) n’est définitivement pas logée à la même enseigne à travers le monde et fait encore débat. Pour y voir plus clair, 20 Minutes a posé trois questions sur l’IVG à Jacqueline Heinein, professeure émérite de sociologie (université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines) et à Lisa Carayon, maîtresse de conférences spécialiste des droits de la santé (université Sorbonne Paris Nord).

Où en est-on des droits en faveur de l’IVG dans le monde ?

« Si on veut être optimiste, on peut dire que ça avance, ironise Lisa Carayon. Ou plutôt, on note que même dans les pays où le droit en faveur de l’IVG recule, les mouvements d’oppositions sont de plus en plus présents. » Depuis quelques années, on constate en effet que les législations s’assouplissent dans de nombreux pays comme le Bénin, l’ Argentine ou plus récemment encore la Colombie qui a dépénalisé ce lundi l’IVG jusqu’à 24 semaines de grossesses.

Mais selon Jacqueline Heinein, sociologue spécialisée dans la question du droit des femmes depuis plusieurs décennies, on est encore loin du compte. « Ce qui me frappe, ce sont tous ces pays qui régressent », explique-t-elle. « La Chine par exemple, qui, pour des raisons démographiques, empêche les femmes d’avorter. Ou encore la Russie dans laquelle de nombreux médecins découragent les femmes d’avoir recours à l’IVG », précise la sociologue. Pour Jacqueline Heinein, nul besoin de traverser le globe pour trouver des pays qui stagnent en matière de droit à l’IVG : « En Italie, alors que la loi n’a pas bougé depuis des années, près de 70 % des médecins gynécologues sont objecteurs à la pratique. »

Pourquoi l’avortement est-il encore un sujet aussi sensible ?

« A mon sens, c’est épidermique pour trois raisons, explique Lisa Carayon. Soit, la question relative à la vie, qui nous touche par essence. » En d’autres termes, à quel moment protège-t-on cette vie ? Un sujet qui revêt souvent une connotation religieuse et qui explique pourquoi dans les pays les plus pieux les droits à l’IVG sont les plus faibles. « Puis, la question de la reproduction et la force de ce travail reproductif », ajoute la spécialiste. On touche ici plutôt à une facette d’ordre démographique et donc politique. « Et puis évidemment, la question du contrôle du corps des femmes et des femmes en général », conclue Lisa Carayon.

Il faut en passer par la constitutionnalisation du droit à l IVG. Comme le disait la féministe américaine Gloria Steinem : « Si les hommes pouvaient tombés enceints, l avortement serait un sacrement ». Qu il soit dans notre Loi fondamentale serait une garantie face aux menaces ! https://t.co/Q0ZcmRzh3p — Sylvie Pierre-Brossolette (@SPBrossolette) February 22, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus tiers J‘ACCEPTE Vous pouvez aussi modifier vos choix à tout moment via « choix de consentement ». Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Selon Jacqueline Heinein, il reste important de tempérer la notion de refus social de l’IVG. « Sur le plan sociétal, je ne pense pas que ce soit un sujet aussi épineux que cela, explique la sociologue. Prenez le cas des Etats-Unis. Une large partie de la population y est favorable à l’avortement pourtant la moitié des états est déjà revenue en arrière. » Selon l’experte interrogée par 20 Minutes, les difficultés que rencontrent les droits à l’IVG ne viennent pas franchement du peuple mais plutôt des courants religieux et, in fine, des pouvoirs publics.

En France, quelle est la place des droits à l’IVG dans la politique ?

« En France, le sujet n’est plus vraiment politisé. D’ailleurs, aucun candidat n’en fait un point central de sa campagne », nuance Lisa Carayon. Plus que l’interruption volontaire de grossesse, ces dernières années, c’est plutôt la procréation médicalement assistée (PMA) qui a pris de l’espace dans le débat politique. Mais alors pourquoi la question de l’IVG ne s’impose-t-elle pas plus dans les programmes des candidats français ? « Je pense que cela vient du fait qu’on considère qu’il est un droit acquis depuis longtemps dans notre pays, explique Lisa Carayon. Pourtant, on note la difficulté avec laquelle on tente de faire passer le délai légal de l'IVG de 12 à 14 semaines. Nos politiques ne sont pas si à l’aise sur le sujet. »

📢 Comment la récente loi de bioéthique a réussi, sans vraiment le faire exprès, à RESTREINDRE le droit à l'#avortement des femmes en France ?



Un #Thread ⤵️



Un petit article ➡️ https://t.co/ye9zpGhsY2 — Lisa Carayon (@CarayonLisa) September 8, 2021

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus tiers J‘ACCEPTE Vous pouvez aussi modifier vos choix à tout moment via « choix de consentement ». Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Lisa Carayon affirme également que la France a régressé en matière d’avortement avec la loi bioéthique du 2 août 2021. « L’article L. 2213-1 de cette loi vient encadrer la technique dite de "réduction embryonnaire" ou "interruption de grossesse partielle" ». En d’autres termes, depuis le 2 août dernier, en cas de grossesse multiple, il ne sera plus possible, même avant les 12 semaines légales, d’avorter d’un des fœtus.

« Sans que personne ne s’en préoccupe le droit français a ainsi connu son premier recul textuel du droit à l’avortement », alerte la spécialiste des droits de la santé.