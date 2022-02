Comme souvent dans ce genre de situation, l’attente paraît longue, très longue même pour les proches. Cela fait maintenant cinq semaines que Jean-Jacques Savin, 75 ans, a disparu au large de l’île de Madère. L’aventurier, originaire d’Arès en Gironde, n’a plus donné signe de vie depuis cette nuit du 20 au 21 janvier, il avait alors déclenché ses deux balises de détresse et indiqué être « en grande difficulté » à bord de son canot L’Audacieux avec lequel il essayait de traverser l’Atlantique à la rame après avoir réalisé l’exploit de le faire en tonneau en 2019.

Depuis, son embarcation a été retrouvée, retournée, et ses papiers d’identité ont été découverts par un navire marchand. Le parquet de Bordeaux a ouvert « une enquête pour disparition inquiétante » après l’annonce (rapide) par la marine portugaise de la fin des recherches. Aujourd’hui, Xavier Daney, le maire d’Arès, l’avoue « il y a très peu d’espoir de le retrouver vivant et même malheureusement de retrouver son corps en pleine mer ». L’édile continue de « faire le tampon » avec les proches de Jean-Jacques Savin dont sa fille et sa compagne, qui ne souhaitent pas s’exprimer pour le moment.

Ses proches attendent la déclaration de décès pour « avancer »

Pendant ce temps-là, l’enquête se poursuit entre la France et le Portugal avec l’espoir pour l’entourage de l’aventurier que celle-ci ne dure pas des mois et des mois. « Il faut qu’on puisse avancer », explique Xavier Daney alors la famille et les amis de Jean-Jacques Savin attendent désormais la déclaration de décès. « Ils souhaitent tous que ça arrive assez rapidement, pas pour tourner la page car c’est impossible après un tel drame mais pour rentrer dans une autre période », poursuit l’élu. Celle du deuil.

Le bateau de Jean-Jacques Savin a été retrouvé à l'envers. - Handout / Portuguese Navy / AFP

Pour ça, il faut se tourner vers le parquet de Bordeaux. Quand l’enquête sera close, le dossier sera transmis au tribunal de grande instance. Le juge compétent doit alors être saisi par le procureur de la République ou les parties intéressées afin d’obtenir la déclaration du décès.

De nombreux hommages en préparation

En attendant, l’émotion reste forte à Arès. Beaucoup connaissaient l’ancien militaire. Plusieurs hommages sont en préparation et devraient être à la hauteur des exploits de l’aventurier. « La commune l’honorera avec sa famille, affirme Xavier Daney, cela se fera en total accord avec sa fille. Mais, ce n’est pas encore prévu pour tout de suite. Il faut laisser faire le temps. On réfléchit au meilleur hommage possible ». La mairie envisage de donner son nom à un lieu de la commune ou d’ériger une stèle à la mémoire de Jean-Jacques Savin.