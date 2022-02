Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Les Occidentaux ont décidé de frapper la Russie au portefeuille. Après l’Union européenne et la Grande-Bretagne, les Etats-Unis ont à leur tour dévoilé des mesures à l’encontre de Moscou. La « première tranche » de sanctions économiques annoncée mardi par Washington vise à couper la Russie de l’accès aux financements occidentaux. Washington a attaqué sur trois fronts : la dette souveraine, le financement des dépenses militaires, à travers deux banques publiques, et cinq oligarques proches de Vladimir Poutine. Des mesures supplémentaires sont en outre « sur la table » en cas d'« escalade » en Ukraine.

A quelques semaines de la présidentielle, l’exécutif devrait avoir ce mercredi sa dernière réforme de société. Et celle-ci a surtout l’avantage de faire un gros clin d’œil aux électeurs de gauche. Le Parlement va voter l’allongement du délai de l’ IVG de 12 à 14 semaines pour notamment répondre à un manque de praticiens. La proposition de loi devrait définitivement être adoptée dans l’après-midi, au bout d’un long parcours parlementaire entamé en octobre 2020.

Pour y croire, Lille devait tenir le plus longtemps possible. Mais cet objectif aura presque immédiatement été douché mardi à Stamford Bridge. L’espoir n’aura en effet duré que huit minutes. Battu 2-0 sur la pelouse de Chelsea en 8e de finale aller de la Ligue des champions, le Losc a compromis d’entrée ses chances de qualification. Le but précoce d’Harvetz a tout de suite changé la donne et obligé les Nordistes à se porter vers l’avant beaucoup plus tôt que prévu. Notre envoyé spécial à Londres, François Launay, fait le bilan de cette rencontre synonyme d’Everest à gravir au match retour.