Vous croyez en la force du palindrome ? Racontez-nous

Oh comme un mardi… Pas vraiment pour tout le monde. Car nous sommes le mardi 22.02.2022. Une date palindrome, une vraie. Version numérique de la figure de style du même nom, une date palindrome se lit de la même manière, indifféremment de droite à gauche ou bien de gauche à droite. En 2020, l’univers avait déjà connu une date palindrome avec le 02.02.2020 mais encore plus spécial puisqu’il s’agissait ici d’un palindrome parfait. Beaucoup plus rare, puisqu’il fonctionne dans n’importe quel système calendaire – les Anglo-saxons ayant choisi la formule mois/jour/année. C’était la première fois depuis 909 ans, plus précisément depuis le 11.11.1111.

Férus des mots croisés, astrologues en herbe ou aficionados de la numérologie, ce mardi est peut-être un jour spécial pour vous.

Alors, c’est quoi un palindrome pour vous ? Pourquoi y croyez-vous ? Croyez vous en la force du 2 ?