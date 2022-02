Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Pour tenter d’éviter la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron a fait chauffer le téléphone de la Maison-Blanche et du Kremlin dimanche. Le président français s’est ainsi entretenu avec Vladimir Poutine pendant une heure dimanche soir, pour la seconde fois de la journée. Il avait auparavant parlé à Joe Biden​. Toutes ces discussions ont permis d’accoucher dans la nuit d’une annonce surprise : les présidents russe et américain ont accepté de se rencontrer lors d’un sommet, proposé par Emmanuel Macron. La Maison-Blanche a cependant posé une condition : « une invasion » de l’Ukraine ne doit pas avoir lieu d’ici-là.

Mauvaise nouvelle pour les écoliers de la zone B : c’est ce lundi la fin des vacances. Bonne nouvelle : cette rentrée va être synonyme de nombreux allégements des mesures sanitaires. Grâce à la décrue de la vague Omicron, c’est la fin des masques dans la cour de récréation. Les parents ne seront également plus contraints de leur remplir des attestations sur l’honneur d’autotest. Enfin, les élèves pourront désormais être plus largement mélangés avec des camarades de leur niveau et non plus seulement de leur classe. Le protocole sanitaire passe en effet du niveau 3 au niveau 2 dans les écoles primaires après les vacances d’hiver des différentes zones (21 février pour la zone B, 28 février pour la A et 7 mars pour la C).

Les tempêtes se succèdent sur la partie nord de la France. La région fait en effet face depuis dimanche soir à Franklin, deux jours après le passage d’Eunice. Météo-France a à nouveau classé en vigilance orange aux vents violents les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme et de la Seine-Maritime. Le trafic ferroviaire va être perturbé ce lundi et certains établissements scolaires resteront fermés.