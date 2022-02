On espère que vous avez pu profiter de votre week-end. Nous, on a passé ces deux jours à checker l’actu. Et c’est l’heure de tout vous résumer.

1. La Russie toujours plus menaçante aux frontières de l’Ukraine

Une maison près de Lugansk bombardée le 20 février 2022 (Alexander Reka/TASS/Sipa USA) - Alexander Reka/TASS/Sipa USA/SIP

La désescalade n’est pas intervenue durant ce week-end. Les troupes de Vladimir Poutine sont toujours massées aux frontières de l’Ukraine, et menacent d’envahir le voisin de la Russie. Kiev et Washington accusent Moscou d’avoir massé 150.000 soldats à ses portes. Emmanuel Macron a appelé le président russe ce dimanche. Notre live à lire ici.

L’info en plus : Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé ses alliés occidentaux à cesser toute politique « d’apaisement » avec Moscou.

2. Face à face tendu entre les manifestants et les forces de l’ordre à Ottawa

Au Canada, la tension monte entre les derniers manifestants contre les mesures sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19 et les forces de l’ordre. A Ottawa, où a convergé le « Convoi de la liberté », la police souhaite déloger plusieurs centaines de camionneurs « agressifs » qui bloquent encore la ville, d’ordinaire très calme. Le Premier ministre Justin Trudeau a assuré que la loi ne serait pas utilisée pour envoyer l’armée contre les manifestants ou limiter la liberté d’expression.

L’info en plus : La reine Elisabeth II a été testée positive au Covid-19 avec des symptômes « légers ». Il y a quelques jours, la reine s’était déjà isolée, et son état de santé inquiète depuis plusieurs semaines.

3. Une randonneuse tuée par une chasseuse dans le Cantal

Le débat sur la possibilité de chasser le week-end a été relancé après l’accident mortel survenu samedi dans le Cantal. Une randonneuse de 25 ans, qui circulait avec son compagnon sur un sentier balisé, a été tuée par une balle perdue tirée par une jeune chasseuse de 17 ans. Une battue au sanglier se déroulait à proximité de cet itinéraire de promenade. Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon réclament l’interdiction de la chasse les samedi et dimanche.

L’info en plus : Nouvelle alerte météo dans le Nord. Le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme et la Seine-Maritime doivent être touchés entre 20 heures ce dimanche et 1 heure lundi par un « nouvel épisode tempétueux ».

4. L’Alsace vote sur sa sortie du Grand-Est

Strasbourg le 4 janvier 2016. Premier conseil régional de la nouvelle région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine . Illustration Conseil Régional - G Varela / 20 Minutes

On connaîtra ce lundi le résultat du vote sur la sortie de l’Alsace de la région Grand-Est. Selon les organisateurs, en deux mois, plus de 140.000 Alsaciens ont participé à cette votation inspirée du modèle suisse. Arnaud Duranthon, directeur délégué en charge des études du second cycle et maître de conférences en droit public à Sciences po Strasbourg, livre quelques pistes dans cet article publié ce dimanche.

L’info en plus : Autre serpent de mer institutionnel : le rattachement de Nantes à la Bretagne. Les partisans d’un référendum local sur le sujet ont déployé ce dimanche un drapeau géant devant le château des Ducs de Bretagne.

5. Les JO de Pékin sont terminés

Justine Braisaz-Bouchet , médaillée d'or sur la mass start de biathlon. (AP Photo/Lee Jin-man) - Lee Jin-man/AP/SIPA

Les JO de Pékin sont officiellement clos. Pas de nouvelle médaille pour l’équipe de France ce week-end, mais les Bleus reviennent avec un record : celui des médailles d’or, cinq. Quentin Fillon-Maillet restera dans l'histoire de l’olympisme national, le biathlète français étant le premier à rafler cinq médailles (deux d’or et trois d’argent) sur une même olympiade hivernale. Rendez-vous dans quatre ans, à Milan. Et pour relire notre dernier live, c'est ici.

L’info en plus : Ça va mal au Stade Toulousain. Le champion de France et d’Europe a connu ce week-end une sixième défaite de rang en championnat, une première pour le club.