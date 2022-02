Deux jours après le passage de la tempête Eunice, qui a fait d’importants dégâts, cela va encore souffler dans le nord de la France. Météo-France a en effet à nouveau classé ce dimanche matin le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme et la Seine-Maritime en vigilance orange aux vents violents pour ce soir.

Ces départements doivent être touchés entre 20 heures dimanche et 1 heure lundi par un « nouvel épisode tempétueux circulant rapidement, d’une intensité moindre que la récente tempête "Eunice", nécessitant toutefois une vigilance particulière », écrit Météo-France dans son bulletin.

Des rafales et un « front froid très actif »

Cet épisode sera marqué par un « front froid très actif » avec des rafales « généralement comprises entre 100 et 110 km/h avec des pointes possibles à 120 voire 130 km/h » associé à de fortes vagues sur le littoral de la Manche.

Ce nouveau coup de vent doit frapper les départements du Nord et du Pas-de-Calais où arbres et infrastructures sont déjà fragilisés par le passage vendredi après-midi de la tempête Eunice. Si elle n’a pas fait de mort en France, Eunice a coûté la vie à au moins 16 personnes en Europe (Pays-Bas, Pologne, Angleterre, Allemagne, Belgique et Irlande).