« Arrête tout, tout de suite. » Le père d’Arnaud B., policier en fuite et soupçonné du meurtre de sa compagne, s’est exprimé sur BFMTV, demandant à son fils d’arrêter sa cavale. « Si tu me vois, si tu m’entends, si tu vois ce message, je te demande de te rendre sans délai dans un commissariat ou une gendarmerie le plus proche », supplie-t-il.

Le père du policier a poursuivi à la télévision : « Je demande aussi aux personnes qui ont pu t’aider dans cette fuite inutile de se manifester le plus rapidement possible aussi (…) Fais-le pour Amanda, pour ses parents, sa famille, on a besoin de savoir ». Il explique par ailleurs avoir rencontré la compagne de son fils à plusieurs reprises, la qualifiant d’« un rayon de soleil, toujours souriante, adorable ». Evoquant son fils, il parle d’un homme qui peut être « un brin possessif », qui « n’a jamais été colérique ».

Sa voiture retrouvée à Amiens

Le corps sans vie d’Amanda G., sa compagne, avait été retrouvé dans la salle de bains du domicile du suspect le 28 janvier, quand des policiers se sont rendus à son appartement, alertés par la non-prise de poste d’Arnaud B. Depuis, l’homme de 29 ans est en fuite. Le 10 février, le policier a effectué un retrait bancaire de 1.500 euros à Breteuil, dans l’Oise, commune située à une centaine de kilomètres de la capitale. Le jour même, un appel à témoins était lancé par la préfecture de police de Paris.

Deux jours plus tard, la voiture mentionnée sur l’avis de recherche a été reconnue par un riverain « sur le parking du Burger King d’Amiens-Sud », selon une source proche du dossier. L’arme de service d’Arnaud B. ainsi que des munitions se trouvaient à l’intérieur de ce véhicule.