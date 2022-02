Dès jeudi soir, Eric Piolle a pris position sur son compte Twitter pour « soutenir le combat des Hijabeuses ». Invité d'Europe 1 ce vendredi, le maire EELV de Grenoble a développé son point de vue, en faveur de ce collectif, qui milite pour permettre aux femmes de porter le voile lors des compétitions sportives de football. Or, dans son règlement, la Fédération française de football (FFF) proscrit « tout port de signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale ».

Je soutiens le combat des #Hijabeuses.



Sur le #Burkini et le rapport au corps, la majorité que je conduis à Grenoble s'est engagée dans un processus de réflexion et de formation. Nous rendrons public notre position avant l'ouverture des piscines d'été.#SpaceEcologiePopulaire — Éric Piolle (@EricPiolle) February 17, 2022

« La FFF tord la loi, et elle ne pourra pas tenir, indique Eric Piolle, qui souhaite l’application stricte de la loi sur la laïcité de 1905. Vous avez le droit de porter des signes religieux dans la rue, vous avez le droit de porter des signes religieux partout. Aux Jeux olympiques, les signes religieux sont autorisés et aux JO de Paris, les sportifs et les sportives auront le droit de porter des signes religieux et auront le droit, je l’espère, de s’habiller comme ils le souhaitent. »

Elisabeth Moreno recadrée par Marlène Schiappa

L’élu écologiste a tenu à rappeler que la ministre déléguée à l’Égalité femmes-hommes Elisabeth Moreno avait également soutenu la démarche des « Hijabeuses », avant de ressentir, selon lui, « l’amicale pression de ses petits camarades ». « La loi dit que ces jeunes filles peuvent porter le voile et jouer au foot. Sur les terrains de foot aujourd’hui, il n’est pas interdit de porter le voile. Je veux qu’on respecte la loi », avait en effet expliqué la semaine passée Elisabeth Moreno.

Celle-ci a été recadrée mardi par Marlène Schiappa, qui a pointé « une maladresse » de sa part. Confronté depuis juin 2019 à la question du burkini dans les piscines municipales de Grenoble, Eric Piolle s’engage par ailleurs à « un processus de réflexion et de formation », avant de dévoiler la position de la ville au moment de l’ouverture des piscines d’été.