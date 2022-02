« J’ai passé sept ans et demi dans une cellule de 9 m² à me taper la tête contre les murs. J’estime que ça me donne une légitimité à parler de la délinquance. Je veux mettre mon mauvais parcours au service des autres ». Arbi Madhaj a pris cher quand il a été condamné pour trafic de drogue. Jugé en même temps que six ou sept complices de deal, le Rennais a écopé d’une lourde peine de prison. Trimbalé dans plusieurs maisons d’arrêt de l’Ouest de la France après une romance avec une surveillante, Arbi avait retrouvé la liberté au printemps 2020, alors que la France entière était confinée. Son projet était clair : il voulait créer un jeu de société pour prévenir la délinquance. Il lui avait fallu moins d’un an pour y parvenir et sortir « Remise de peine supplémentaire », écoulé à un millier d’exemplaires.

Moins de deux ans après, Arbi a donné naissance à un second enfant appelé « Terrain de deal ». Cette fois, il n’est question que du trafic de stupéfiants. Un fléau capable d’ôter la vie de gamins pas encore majeurs. Et qui pèse plus de trois milliards d’euros par an rien qu’en France.

Arbi Madhaj "Il faut leur dire que faire guetteur même pour un kebab, ça ne vaut pas le coup.



Vraiment pas.



Quand il est sorti de prison, Arbi avait eu le temps de réfléchir à ses conneries. Mais il a surtout pris un coup sur la tête quand il a vu les « nouvelles » méthodes des trafiquants. En bas de l’appartement de ses parents, à Maurepas, l’ancien dealer a découvert des mômes assis sur des chaises de camping mais pas vraiment en vacances. « Quand on trafiquait, on ne se montrait pas, on voulait être discrets. Aujourd’hui, les points de deal sont en bas des immeubles. Une maman me disait que ses enfants ne pouvaient plus jouer en bas de chez elle ». C’est pour informer et protéger les plus jeunes que l’entrepreneur a voulu parler de son expérience. « Ils sont inconscients des risques qu’ils prennent, de ce que cela peut leur coûter et de l’impact que cela peut avoir sur leur famille s’ils finissent en prison. Je suis là pour essayer de leur en faire prendre conscience ».

Dans « Terrain de deal », le joueur navigue entre les quatre quartiers populaires de Rennes : Le Blosne, Maurepas, Villejean et Cleunay. Au fil de la partie, il découvre les risques qu’il encourt, le préjudice qui pourrait faire subir à sa famille et même le type de drogue qu’il vend. Dans un pays qui voit sa consommation de stupéfiants augmenter chaque année, les jeunes trafiquants n’ont bien souvent aucune idée de ce qu’ils vendent. « Des produits coupés 10 ou 15 fois. Ils restent là douze heures par jour pour se faire 50 euros. Ce n’est même pas un smic ! », s’agace Arbi. Dans les faits, certains empochent beaucoup plus et ne parviennent pas à sortir du réseau dans lequel ils sont entrés « sans trop savoir pourquoi ».

Avec son jeu de société, celui qui a quitté l'Albanie à 16 ans espère « ouvrir le dialogue » avec les adolescents avant qu’il ne soit trop tard. « On ne peut pas aller chercher les gamins sur les lieux de deal, ça n’a aucun sens. Ce qu’il faut, c’est éduquer, échanger, discuter. Ce jeu, c’est une porte d’entrée pour en parler avec les jeunes, avec leurs parents », estime Mouhcine Sektaoui, directeur de Key Form et Solutions.

Cet organisme de formation qui accueille de nombreux jeunes en réinsertion se bat au quotidien pour sortir les jeunes des réseaux de trafiquants. Par le travail, mais aussi par le sport ou par le jeu. « Quand on raconte notre parcours, certains viennent nous voir après et nous disent : tu as raison, si je continue, je vais foutre ma vie en l’air », raconte Arbi. « Je ne peux pas sauver tout le monde, je suis tout seul. Mais je veux au moins qu’ils soient au courant des risques ». Une mission à laquelle Arbi compte s’atteler tout au long de sa deuxième vie.