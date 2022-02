Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

L’opération Barkhane est-elle en train de vivre ses dernières heures ? Cela semble de plus en plus probable. Poussés dehors par la junte au pouvoir à Bamako, la France et ses partenaires européens pourraient officialiser ce jeudi leur retrait militaire du Mali​ au terme de neuf ans de lutte antidjihadiste menée par Paris. Emmanuel Macron doit pour cela tenir à l’Elysée une conférence de presse ce matin, notamment aux côtés du président du conseil européen Charles Michel pour annoncer les décisions actées mercredi soir lors d’un sommet réunissant plusieurs dirigeants européens et africains.

Comme chaque jour la question est simple : Qui bluffe sur l’Ukraine ? Mais dans cette partie de poker menteur la réponse est évidemment compliquée et très sensible. Et mercredi soir, de nouvelles accusations sont venues d’un haut responsable de la Maison-Blanche. Selon lui, la Russie a « augmenté » sa présence à la frontière de l’Ukraine de jusqu’à « 7.000 militaires » dont certains sont arrivés mercredi. Le même jour Moscou avait pourtant annoncé un retrait partiel de ses forces. La tension est donc encore très loin de retomber.

La saison des pluies est tragique dans l’Etat de Rio de Janeiro. Au moins 94 personnes sont mortes et 35 portées disparues dans les glissements de terrain et les inondations dans la ville touristique de Petropolis, selon les derniers chiffres du gouvernement mercredi soir. Le bilan n’a cessé de s’alourdir d’heure en heure au lendemain des pluies torrentielles qui ont transformé les rues du centre en rivières de boue, aplati des maisons et renversé des dizaines de voitures. Surtout, le bilan n’est que provisoire, le nombre de disparus dans cette localité de 300.000 habitants étant encore inconnu.