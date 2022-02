« C’est vraiment une pute ! » La « pute », c’est une femme de 34 ans qui s’est rendue, dans la nuit du 4 au 5 février, au commissariat des 5e et 6e arrondissements de Paris pour déposer plainte après avoir été agressée sexuellement dans la rue. La personne qui l’insulte à plusieurs reprises n’est autre qu’un policier qui a laissé un message vocal sur le répondeur de cette professeure pour lui demander de venir compléter sa plainte. Croyant avoir raccroché, le fonctionnaire s’est lâché contre la plaignante qui ne souhaitait pas être confrontée au suspect interpellé. « En fait, c’était juste pour lui casser les couilles, je suis sûr », dit-il à sa collègue, avant de raccrocher correctement le combiné. Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet du chef d’injures non publiques.

L’affaire, révélée par Mediapart, a mis une nouvelle fois en lumière les difficultés auxquelles sont confrontées les femmes qui veulent dénoncer des violences sexistes ou sexuelles auprès des forces de l’ordre. La police et la gendarmerie ont fait des efforts ces dernières années pour améliorer la prise en charge et l’accueil dans leurs locaux des victimes, qui peuvent rencontrer une assistante sociale ou un psychologue. « Près de 100.000 policiers et gendarmes ont été formés à mieux accueillir les femmes dans les commissariats et les gendarmeries, et là, ce policier salit le travail qui est accompli », a dénoncé sur France Info la ministre déléguée chargée de la Citoyenneté, Marlène Schiappa. « Ces propos, qui sont immondes, ne sont pas représentatifs de l’accueil et de l’écoute qui est apportée aux femmes », assure-t-elle.

Un constat particulièrement sévère

Pourtant, les problèmes rencontrés par les plaignantes ne sont pas nouveaux, comme l’a rappelé une étude commandée par la préfecture de police de Paris à l’Observatoire régional des violences faites aux femmes du centre Hubertine-Auclert. Intitulée « Diagnostic collaboratif sur l’accueil des femmes victimes de violences conjugales et/ou sexuelles et l’évaluation du danger dans trois commissariats de Paris et de la petite couronne », elle dresse un constat particulièrement sévère de façon dont cette problématique est traitée par les policiers parisiens. Effectué entre 2018 et 2019, cet état des lieux n’a d’ailleurs été rendu public que le 27 janvier dernier par la préfecture de police de Paris.

« Nous avons observé qu’il y a une réelle difficulté à écouter la "victime" en tant que telle depuis le pré-accueil jusqu’au dépôt de plainte, voire lors de l’enquête et en particulier lors de la confrontation où elle est traitée parfois de la même manière "neutre" que le mis en cause », notent en particulier les auteurs de cette étude. Ils ajoutent que « les policières et les policiers ne parviennent pas toujours à décrypter les comportements des victimes et peuvent parfois les assimiler à de la mauvaise volonté voire juger que la victime est peu "crédible" car ils ne correspondent au profil attendu d’une "vraie victime" ».

En avril 2018, déjà, le groupe F – un mouvement féministe lancé par la militante Caroline de Haas – avait reçu les témoignages d’environ 500 femmes expliquant les difficultés rencontrées au moment d’aller déposer plainte. Souvent, elles ont « essuyé un refus » ou ont « dû insister – parfois beaucoup – pour pouvoir porter plainte ».

« Encore beaucoup de progrès à faire »

« On a évidemment encore beaucoup de progrès à faire concernant la prise en charge des victimes de violences sexuelles, de violences conjugales, de violences sexistes », a reconnu sur BFMTV la commissaire Naïma Makri, référente aux violences sexistes et sexuelles à la préfecture de police. « Nous travaillons à mettre en place différents dispositifs pour améliorer cette prise en charge, notamment des dispositifs qui permettent de prendre en charge des victimes en dehors des commissariats, pour celles qui ont des difficultés à aller déposer plainte. »

Selon la commissaire, la préfecture de police entend aussi améliorer « la prise en charge dans les commissariats », en formant « un maximum de policiers à la spécificité des violences sexuelles » afin qu’ils puissent « recueillir au mieux la parole de la victime et qu’elles ne se sentent pas juger ». De son côté, Marlène Schiappa a annoncé dans un communiqué qu’elle comptait rendre public l’intégralité de l’édition 2021 de l’audit sur l’accueil des victimes de violences conjugales par les forces de l’ordre, prévu dans le Grenelle sur ce sujet.