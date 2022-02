Le trafic ferroviaire régional va être très perturbé entre jeudi soir et samedi matin en Nouvelle-Aquitaine, en raison de la reprise de la grève des aiguilleurs. La SNCF annonce ainsi que « le trafic TER sera interrompu dès jeudi après 20 h 30 à Bordeaux » et il n’y aura quasiment aucune circulation de TER jusqu’à samedi matin.

⚠ Un mouvement social régional des aiguilleurs perturbera fortement le réseau #TERNA à partir de jeudi 17/02 au soir jusqu'à samedi 19 matin.

Aucun #TER ne circulera sur certains axes ❌ pic.twitter.com/eSyFdb4qMf — TER NVELLE-AQUITAINE (@TERNouvelleAQ) February 16, 2022

« Vendredi, le plan de transport permettra de maintenir une partie des circulations TGV entre Paris et Bordeaux, Toulouse, Hendaye et Tarbes », poursuit la SNCF. Mais ce sera à peu près tout. « Samedi avant 8 h, aucun train ne circulera à Bordeaux et des adaptations sont à prévoir pour les circulations de TGV, Intercités et TER. Le trafic complet reprendra à partir de 8 h. »

Des « mesures fortes sur l’emploi » demandées

« Les nombreux échanges et réunions de conciliation et de négociation tenus à ce jour n’ont pas permis d’aboutir à un accord et à la levée du préavis, indique la SNCF. L’entreprise regrette vivement cette situation et les désagréments qu’elle occasionne. »

La CGT-Cheminots indique de son côté que « les agents demandent des mesures fortes sur l’emploi puisque, à ce jour, 36 emplois sont vacants (assurés tant bien que mal par les uns et les autres) et 22 de plus sont nécessaires afin d’assurer un service public de qualité ». Il s’agit de la troisième mobilisation des syndicats à ce sujet. « Sans reprise des négociations sur des bases concrètes, un quatrième acte de mobilisation sera à envisager » prévient la CGT.