Papy a beaucoup maigri depuis qu’il est en maison de retraite, est-il lui aussi victime de maltraitance ? Il y a souvent des bleus sur les jambes de maman, c’est normal lorsque l’on est âgée de 82 ans ? Les familles qui placent l’un de leur proche âgé dans un établissement peuvent parfois s’inquiéter pour eux. « Il y a souvent un peu de culpabilité, ce qui les rend très exigeantes et hyper-attentives », note Pierre Czernicahow, président de la Fédération 3977 qui agit contre la maltraitance des personnes âgées.

Mais depuis la parution du livre choc Les Fossoyeurs qui accuse le groupe Orpea de maltraitance dans ses Ehpad, les craintes de familles ont pu encore s’amplifier et peut-être se confirmer. A l’heure où l'ancien dirigeant du groupe continue de rendre des comptes​, comment identifier un cas de maltraitance chez une personne âgée et à qui s’adresser dans ces cas-là ? 20 Minutes vous indique la marche à suivre.

Comment identifier un cas de maltraitance ?

« Si l’on parle de maltraitance, cela sous-entend que la personne est vulnérable et n’est pas en mesure de se défendre », assure Pierre Czernicahow. On comprend alors qu’il y a un rapport de force et que la victime ne sera pas toujours capable de se manifester. C’est donc souvent à la famille ou aux proches d’être vigilants et de constater s’il y a un problème. Sur son site, l’association Les petits frères des pauvres rappelle que la maltraitance se définit comme « une violence, se caractérisant par tout acte ou omission commis par une personne s’il porte atteinte à la vie, à l’intégrité corporelle, psychique, à la liberté, compromet gravement le développement de sa personnalité et/ou nuit à sa sécurité financière ». Voilà pour la définition, mais qu’en est-il dans les faits ?

« Les cas de maltraitance se détectent souvent par le constat d’un changement », notre Pierre Czernicahow. La Fédération a listé les troubles qui peuvent mettre la puce à l’oreille. Ainsi, les victimes de maltraitances psychologiques peuvent alerter par un comportement anxieux, des changements d’humeur, d’attitude, un mutisme. Lorsque les violences sont physiques, il peut y avoir des hématomes inexpliqués, une perte de poids récente, un manque d’hygiène. Si la maltraitance est sexuelle, la victime peut, par exemple, se montrer agitée de façon inhabituelle lors de la toilette intime, se renfermer sur elle. Lorsque la maltraitance est liée aux soins, il peut s’agir de traitements non administrés ou d’escarres inexpliqués.

On y pense peu, mais les maltraitances peuvent aussi être financières ou encore toucher aux droits. Cela peut se manifester par une restriction injustifiée des visites de la personne ou de ses déplacements, mais aussi par des retraits inhabituels sur son compte bancaire ou le non-respect de ses choix exprimés. Le président de la Fédération rappelle tout de même que pour chaque trouble observé, « une autre explication que de la maltraitance est évidemment possible ».

Vers qui se tourner ?

Le premier réflexe, c’est d’abord de ne pas garder pour soi un doute, un constat ou une observation même ponctuelle. « L’Organisation mondiale de la santé dit que dans les pays où des travaux ont été réalisés sur le sujet, plus de 95 % des situations de maltraitance ne sont pas signalées », détaille Pierre Czernicahow, qui admet que la France n’a pas de données sur le sujet. Le premier interlocuteur peut être un autre témoin ou le personnel de l’établissement : l’infirmière-cheffe du service, le médecin référent ou le directeur de l’établissement.

Si les proches d’une potentielle victime n’obtiennent pas de réponses satisfaisantes de leur part, ils peuvent alors se tourner vers de plus hautes instances. « Si cela concerne la qualité des soins du patient : présence d’escarres, manque de nourriture… On peut se tourner vers l’Agence régionale de santé. S’il s’agit d’une insuffisance d’aides, de négligences, comme un manque de toilette ou des couches qui ne sont pas changées régulièrement, cela sera plutôt du ressort du Conseil régional », indique Pierre Czernicahow.

Les bénévoles de sa Fédération restent également joignables au numéro 3977, sept jours sur sept de 9 heures à 19 heures pour écouter et aiguiller au mieux les appelants. Le président de la Fédération reconnaît malgré tout que les suites données aux alertes peuvent être assez variables selon les régions et les départements. Enfin, si les maltraitances constatées sont d’ordre physiques ou sexuelles, avec par exemple des blessures graves, il convient évidemment de directement porter plainte auprès de la police avec un dossier documenté à l’appui.