Reprise par les détracteurs et les partisans d'Emmanuel Macron, une citation faussement attribuée à Angela Merkel circule sur les réseaux sociaux depuis mardi. L'ancienne chancelière allemande aurait ainsi lancé au sujet du président français : « C’est le chef de l’Etat le plus fascinant et intelligent que j’ai rencontré ».

A quelques semaines de la présidentielle – pour laquelle Emmanuel Macron n'a pas encore fait acte de candidature – la phrase a été relayée des milliers de fois sur Facebook et sur Twitter.

Ce n'est pas Angela Merkel mais Daniel Cohn-Bendit qui a lancé cette phrase au sujet d'Emmanuel Macron. - Capture d'écran Facebook

FAKE OFF

La confusion est née d'un article publié mardi sur le site web de Gala. Dans cet article consacré à la « personnalité charmeuse » du président, la citation est attribuée à Angela Merkel. Le magazine précise que ces propos ont d'abord été rapportés par Le Monde.

Cette phrase sur Emmanuel Macron se trouve bien dans un article du Monde sur le « président caméléon » qui a été publié la veille, le 14 février. Toutefois, c'est Daniel Cohn-Bendit qui y tient ces propos. Le Monde rapporte que l'ancien militant de mai 68 est un « visiteur occasionnel » à l'Elysée. Daniel Cohn-Bendit et le président ont des divergences de vue, notamment quand s'est posée la question de l'accueil du bateau Aquarius en 2018, raconte le quotidien.

Le Monde consacre ensuite ce paragraphe au militant écologiste :

« "Il [Emmanuel Macron] se casse la tête sur la réalité et ses contradictions", soupire alors Daniel Cohn-Bendit, qui garde en mémoire les déclarations de son protégé, trois ans plus tôt, louant l’action de la chancelière allemande, Angela Merkel, pour avoir "sauvé notre dignité collective en accueillant des réfugiés en détresse" lors de la crise migratoire de 2015. Mais l’ancien trublion de Mai 68 ne parvient pas à lui en vouloir. "C’est le chef de l’Etat le plus fascinant et intelligent que j’ai rencontré", souffle-t-il. »

Angela Merkel a quitté la chancellerie allemande le 8 décembre, après seize ans à diriger le pays. Pour son premier déplacement à l'étranger, son successeur, Olaf Scholz, a été reçu le 10 décembre à l'Elysée par Emmanuel Macron.