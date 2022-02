Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Alors que plusieurs rumeurs parlaient encore lundi d’une attaque le 16 février, ce mercredi va-t-il finalement être synonyme de désescalade entre la Russie et l’Ukraine ? Les dernières déclarations américaines et russes laissent en effet entrevoir un apaisement. Dans une courte allocution mardi, Joe Biden a ainsi assuré vouloir laisser « toutes ses chances à la diplomatie ». Il a même tenu à dire que « les Etats-Unis ne cherchent pas à déstabiliser la Russie ». Un début de retrait des soldats russes à la frontière ukrainienne évoqué mardi par Moscou « serait positif » mais « nous n’avons pas vérifié à ce stade » sa mise en œuvre, a-t-il ajouté. L’heure est donc toujours à la diplomatie plutôt qu’aux armes.

Les lanceurs d’alertes vont pouvoir un peu moins craindre de s’exprimer. Le Parlement s’apprête en effet à adopter définitivement ce mercredi une proposition de loi visant à mieux les protéger et les accompagner. Le texte, qui a fait l’objet d’un accord entre députés et sénateurs au début du mois, doit être soumis à un ultime vote dans l’après-midi au Sénat. Travaillée avec le ministère de la Justice, le Conseil d’État et les associations, la proposition de loi définit plus précisément le statut de ces lanceurs d’alertes, oriente leurs démarches, renforce leurs droits ou encore facilite leur soutien financier et psychologique.

Il fallait rester jusqu’au bout mardi soir au Parc des Princes…. vraiment jusqu’au bout. Un exploit à la dernière minute de Kylian Mbappé a permis au PSG de remporter un succès mérité contre le Real Madrid (1-0), dans un 8e de finale aller de Ligue des champions marqué, aussi, par le penalty raté de Lionel Messi. « Kyky » s’est encore une fois montré indispensable à Paris en débloquant le verrou madrilène avec un but (90e+4) à son image, plein de vitesse et de justesse. William Pereira, notre envoyé spécial dans l’antre parisien, revient pour vous sur la prestation du PSG et surtout sur celle de Mbappé qui a su faire abstraction, de la meilleure des manières, du mercato de cet été.