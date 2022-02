Les mesures sanitaires pour lutter contre le coronavirus se desserrent un peu en Martinique. Le couvre-feu instauré en juillet face à l’épidémie de Covid-19 sera repoussé de deux heures à compter de vendredi. Il démarrera ainsi à 22 heures au lieu de 20 heures, a annoncé mardi la préfecture.

Depuis le 8 décembre, les restrictions de circulation nocturnes étaient en vigueur de 20 heures à 5 heures. Mais à partir de vendredi, « on peut se déplacer librement. On peut accéder au cinéma ou au restaurant », a commenté sur la radio locale RCI le préfet de la Martinique, Stanislas Cazelles. Il a toutefois prévenu qu'« après 22 heures, il y aura des contrôles des fameuses attestations que la population connaît bien ».

Une « très bonne nouvelle pour les restaurateurs »

La mesure était attendue au sein de la population mais aussi chez les professionnels. « C’est une très bonne nouvelle pour les restaurateurs et également pour les Martiniquais et les Martiniquaises », a réagi le président de l’association des restaurateurs de Martinique, Stéphane Magin. Cet allègement du couvre-feu a également été bien accueilli dans le monde sportif. « Le report du couvre-feu à 22 heures va permettre au sport de retrouver son organisation habituelle », s’est réjoui René Méril, président du Comité territorial olympique et sportif de Martinique (CTOSMA).

Malgré une amélioration de la situation sanitaire, « les indicateurs épidémiologiques restent au-dessus des seuils d’alerte et le système hospitalier reste sous tension », a toutefois rappelé la préfecture. Le taux d’incidence, en baisse par rapport à la semaine précédente, s’établit à 2.011 nouveaux cas pour 100.000 habitants. Actuellement, 96 patients souffrant du Covid-19 sont hospitalisés au CHU de la Martinique, dont 16 en soins critiques/réanimation.

Par ailleurs, le taux de vaccination reste faible en Martinique, 44,3 % de la population âgée de plus de 12 ans présentant un schéma vaccinal complet alors que le pass vaccinal doit entrer en vigueur le 7 mars.