« Le chiffre 2 est notre emblème, notre porte-bonheur. » Née du regroupement de deux alpages d’été, l’alpe de Venosc et celle de Mont-de-Lans, la station des 2 Alpes attend avec impatience le 22-02-2022, « une date orgasmique ». Et le domaine isérois vient de lancer un concours insolite pour marquer cette journée spéciale : offrir des skipass pendant 22 ans aux jumeaux qui vont naître le 22 février 2022, entre 22 et 23 heures.

Autant dire que même si ce concours est ouvert à tous, il n’y aura pas 3 millions de candidatures. Mais deux petits veinards pourraient être amenés à skier gratuitement, durant six jours chaque hiver, pendant 22 de leurs 30 premières années de vie. Un prix d’une valeur totale de 11.902 euros, tout de même.

« Les parents, calibrez vos accouchements »

Si plusieurs naissances de jumeaux s’effectuaient bien dans ce créneau de 22 à 23 heures mardi prochain, les vainqueurs seraient les premiers à avoir rempli le formulaire. « Aidez-nous à retrouver ces petits chanceux en diffusant notre avis de recherche », lance donc la station des 2 Alpes, consciente de son « idée un peu folle ».

Directeur de l’office de tourisme aux 2 Alpes, Eric Bouchet conclut : « Les parents, calibrez vos accouchements pour la bonne date et la bonne heure. Et dès que les petits sont nés, vous nous envoyez un acte de naissance, et on sera heureux de leur offrir 22 ans de ski gratuit. »

Inscription à cet « avis de recherche des jumeaux du 22 février 2022 » ici.