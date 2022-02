Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La diplomatie va encore marcher à plein régime ce mardi sur le dossier ukrainien. Il faut dire que les chances d’éviter la guerre sont un peu revenues au goût du jour lundi. Les Etats-Unis ont par exemple estimé que Vladimir Poutine n’avait pas pris sa « décision finale » sur le déclenchement d’une invasion. « Il reste une opportunité cruciale pour la diplomatie », ont en outre souligné le Premier ministre britannique Boris Johnson et le président américain Joe Biden. Et pour tenter de sauver la situation Olaf Scholz sera à Moscou ce mardi, au lendemain d’un déplacement à Kiev. Lundi, Moscou a aussi jugé possible un règlement diplomatique de la crise et annoncé la fin de certaines manœuvres militaires. L’espoir est donc relancé mais rien n’est gagné.

Justin Trudeau a décidé de sortir sa main de fer de son gant de velours, alors que les manifestants contre les mesures sanitaires le défient depuis plus de deux semaines. Le Premier ministre canadien a annoncé lundi le recours exceptionnel à la loi sur les mesures d’urgence pour mettre fin aux blocages « illégaux ». C’est seulement la deuxième fois que cette disposition est activée en temps de paix. Ironie de l’histoire : l dernière fois remonte à une crise en 1970 quand Pierre Elliott Trudeau, le père de l’actuel Premier ministre était au pouvoir.

Le PSG retrouve ce mardi la Ligue des champions. Et pas pour un petit match : le Parisiens reçoivent le Real Madrid. Surtout, le suspense reste entier autour de Karim Benzema. L’attaquant français sera-t-il sur la pelouse pour cette manche aller du plus séduisant des huitièmes de finale de C1 ? Vi time d’une contracture à l’ischio-jambier gauche fin janvier face à Elche, il a lui-même expliqué la veille du match ne pas savoir s’il disputera la rencontre. Coup de bluff ou réel spoil ? Ré onse ce soir à 21 heures.